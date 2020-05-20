Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта

«СенсоМед», резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на инновационную перчатку-тренажер Senso Rehab для восстановления мелкой моторики после инсульта.

Инсульт – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. В мире ежегодно происходит 15 миллионов инсультов, из них около 450 тысяч – в России. Примерно 30 процентов заболеваний заканчиваются летальным исходом. Остальным, перенесшим инсульт, требуется длительное восстановление.

Senso Rehab – современная и эффективная методика реабилитации после инсульта. Использование «умной перчатки» повышает эффективность восстановления в 2,5 раза по сравнению с классическими методами. Высокая результативность подтверждена трехлетними клиническими испытаниями. Методика получила наивысший уровень медицинской доказательности 1А, признана учеными и врачами во всем мире.

В процессе реабилитации пациент играет в увлекательные видеоигры. Управление игрой основано на определенных жестах-упражнениях и развитии мелкой моторики. Все данные о процессе восстановления сохраняются в облако. Пациент и лечащий врач имеют онлайн доступ к текущим результатам реабилитации.

В домашних условиях Senso Rehab использовался уже несколько лет. Теперь «умная перчатка» становится официально доступной и для медицинских учреждений.

Артем Бадюков, директор компании «СенсоМед», отметил: «Мы разрабатывали свой продукт и проводили клинические испытания более трех лет. В этом нам помогали более 100 ученых и врачей – специалистов по нейрореабилитации. Мы хотим, чтобы пациенты, перенесшие инсульт, как можно скорее вернулись к нормальной здоровой жизни. Теперь медицинские учреждения и реабилитационные центры в России, а также других странах ЕАЭС могут внедрять Senso Rehab – самое современное решение для реабилитации пациентов».

Юлия Щеглова, проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», сказала: «Долгожданное регистрационное удостоверение дает возможность нашему резиденту продавать “умную перчатку” как медицинское изделие. А это значит, что российские пациенты, пережившие инсульт, наконец-то смогут использовать инновационный инструмент Senso Rehab, который будет мотивировать их на движение и поможет восстановиться существенно быстрее».