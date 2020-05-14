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Red Hat и AWS представили Amazon Red Hat OpenShift

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Red Hat и AWS в рамках расширения сотрудничества представили Amazon Red Hat OpenShift, Kubernetes-сервис корпоративного класса AWS, который будет поддерживаться и управляться совместными усилиями обеих компаний.

Наступившая эпоха облачных вычислений характеризуется отсутствием решений класса «серебряная пуля» в области полномасштабной цифровой трансформации организаций. ЛПР в сфере ИТ нужны четкие и понятные инструкции в контексте изменения требований к ИТ-операциям и разработке приложений в реалиях повсеместной контейнеризации.

Сервис Amazon Red Hat OpenShift позволит ИТ-организациям ускорить создание и внедрение приложений на базе Kubernetes-платформы корпоративного класса от Red Hat в облаке AWS, используя привычные инструменты и API. Интеграция с более чем 170 облачными сервисами AWS сможет применяться при разработке контейнеризированных приложений для повышения гибкости, инновационности и масштабируемости решений. Воплощенные в Amazon Red Hat OpenShift десятилетия экспертизы и обширного опыта Red Hat и AWS в области корпоративных информационных систем позволят ИТ-организациям запускать более гибкие облачные решения с сохранением привычного для данного сектора уровня безопасности, большей производительностью и повышенной эффективностью расходов.

Amazon Red Hat OpenShift предоставит заказчикам возможность запускать кластеры Red Hat OpenShift и воспользоваться преимуществами AWS при создании и сопровождении таких кластеров, включая управление через AWS Console и почасовую модель биллинга, а также единый счет за развертывание систем заказчика в облаке AWS и опцию получения технической поддержки AWS.

Amazon Red Hat OpenShift включает следующие преимущества.

Ведущая Kubernetes-платформа корпоративного класса, которая используется более 2 тыс. клиентов по всему миру и будет обеспечиваться поддержкой двух ведущих компаний в области облачных вычислений и Kubernetes.

Интеграция с сервисами AWS. Полное облачное портфолио AWS, включая вычислительные мощности, системы хранения данных, сетевые сервисы, СУБД, сервисы аналитики и системы машинного обучения, будет доступно напрямую в Amazon Red Hat OpenShift. Это значительно упростит создание, эксплуатацию и глобальное масштабирование систем с помощью привычного интерфейса управления.

Простой и понятный путь к гибридному облаку благодаря Red Hat OpenShift. Сервис Amazon Red Hat OpenShift предлагает полностью готовую к промышленному использованию платформу Kubernetes. Она хороша знакома и активно применяется многими клиентами в режиме on-premise, что значительно упрощает перенос нагрузок в облако AWS в ответ на растущие потребности бизнеса.

Облачная платформа организации должна быть полностью открытой, хорошо масштабироваться и опираться на модель, позволяющую надежно и безопасно применять инновации в режиме промышленной эксплуатации. Запуск Amazon Red Hat OpenShift вместе с долгосрочным партнером Red Hat, компанией AWS, – результат объединения усилия ведущей компании в области корпоративных технологий с открытым исходным кодом, включая Kubernetes, и лидера в сфере общедоступных облачных сервисов и инфраструктур. Инновационная облачная платформа подойдет организациям с широким спектром технологических вызовов.

Сейчас Amazon Red Hat OpenShift готовится к запуску в режиме раннего доступа.



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