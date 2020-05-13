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Спецпроекты

ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

ABC Consulting, подразделение компании «Норбит» (входит в группу «Ланит») по внедрению HR-систем, завершило проект по автоматизации процесса постановки и оценки целей персонала на базе SAP SuccessFactors в компании «Мицубиси Корпорейшн (РУС)». Теперь заказчик может соотносить цели сотрудников с общей бизнес-стратегией, проводить мониторинг выполнения целей и рассчитывать премии.

В рамках проекта была проведена автоматизация бизнес-процессов целеполагания и повышения KPI компании. Для этого в качестве решения был выбран модуль «Целеполагание и оценка эффективности» (Performance & Goals). Выбор в пользу SAP SuccessFactors сделан, благодаря нескольким факторам: эффективным инструментам системы в области управления талантами, стопроцентному покрытию текущих потребностей заказчика и возможности дальнейшего развития системы для автоматизации других HR-процессов.

Основными результатами проекта стали переход от бумажных носителей к электронным; создание структуры хранения данных по сотрудникам; обеспечение прозрачности бизнес-процессов для всех сотрудников компании в рамках расчета премии; возможность проведения оценки сотрудников с помощью метода «360°» для детального анализа компетенций и поведенческих навыков. В рамках проекта построен сквозной процесс, включая постановку целей, оценку целей и компетенций, а также расчет бонусов и пересмотр зарплат. Весь процесс целеполагания занимает 364 дня. На протяжении этого периода им управляет HR-администратор.

Опираясь на SAP Best Practices, команда ABC Consulting внедрила систему с учетом бизнес-целей заказчика и требований высокого уровня безопасности. Этот проект стал первым для ИТ-интегратора, в рамках которого включена двухфакторная авторизация пользователей (2fa).

Каринэ Бчемян, руководитель проектов по кадровым вопросам «Мицубиси Корпорейшн (РУС)», отметила: «Мы довольны результатами проекта. Внедрение SAP SuccessFactors уже эффективно повлияло на взаимодействие с сотрудниками. До внедрения системы в московском офисе компании отсутствовала возможность четко, в срок и без бумажных носителей провести оценочную сессию по каждому сотруднику, а также оперативно просмотреть данные за предыдущие оценочные периоды. Сегодня наши сотрудники получили простой и понятный инструмент для выстраивания своего собственного карьерного пути. Мы будем рекомендовать данную систему для внедрения на дочерних предприятиях группы компаний в России».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Сегодня в условиях экономической нестабильности нужно быть максимально внимательным и требовательным к работе сотрудников, и облачная SAP SuccessFactors дает возможность эффективно работать с персоналом. При внедрении системы в «Мицубиси Корпорейшн» мы встретили максимальную вовлеченность всех сотрудников разных категорий. Получение обратной связи существенно помогло нам при реализации проекта. Уверен, с помощью новой системы наш заказчик сможет быстрее и эффективнее фокусировать усилия сотрудников на нужных ей целях».

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