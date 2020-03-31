«Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия

«Айтеко» совместно с «Элара» реализовала проект по проектированию резервного центра обработки данных и поставке оборудования HPE. Резервный ЦОД обеспечивает непрерывность бизнес-процессов предприятия. Используемый объём дискового хранилища составляет более 20 ТБ.

«Элара» – научно-производственное приборостроительное предприятие, расположенное в городе Чебоксары. Его изделия широко представлены на рынке гражданской продукции, среди приоритетных направлений – железнодорожная техника, автомобильная электроника, контрактное производство электроники. Продукция поставляется в ОАО «РЖД», «Группу ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», НИЦ «Курчатовский институт». Производственная база «Элара» располагается в нескольких зданиях и сооружениях. Штатная численность персонала – около 4 тысяч человек.

Для обеспечения отказоустойчивости и непрерывности ИТ-сервисов, решения задачи по резервированию всех данных и переключению «боевой» нагрузки на случай нештатных ситуаций было принято решение о создании резервного центра обработки данных. Успешная реализация проекта по проектированию основного ЦОД предприятия и поставке для него оборудования позволили «Айтеко» предложить Заказчику лучшие условия осуществления очередного проекта.

В команду вошли специалисты «Айтеко» и ИТ-подразделения АО «Элара», которые в установленные сроки выполнили полный комплекс работ по проектированию резервного ЦОД предприятия. Силами «Айтеко» была осуществлена поставка и инсталляция следующего оборудования: ленточная библиотека HPE MSL4048, система хранения HPE 3PAR 8200, сервера HPE DL380, коммутаторы HPE 8Gb и HPE 12904E, стойки HPE 42U, платформа для виртуализации ИТ-инфраструктуры VMware vSphere, сервера Oracle RackServer SPARC S7-2, источники бесперебойного питания APC by Schneider Electric.

Многолетний опыт по строительству центров обработки данных позволили «Айтеко» предложить оптимальную архитектуру ЦОД, глубокая экспертиза в работе с продуктами Hewlett Packard Enterprise – подобрать оборудование, наиболее релевантное бизнес-задачам.

«Благодаря слаженной работе специалистов «Айтеко» и «Элара», стремлению к достижению наилучшего результата, компетентности и опыту команды предприятие располагает надежной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой», – отметил Роман Баранов, директор по развитию корпоративного бизнеса «Айтеко».

«Мы довольны тем, как новая ИТ-инфраструктура обслуживает возросшие требования нашего производства. Переключение «боевой» нагрузки в случае нештатных ситуаций предотвращает потерю критически важной информации и создает основу для дальнейшей реализации планов по развитию предприятия», – сказал Сергей Воробьев, заместитель технического директора по информационным технологиям «Элара».

«Решения по обеспечению высокой доступности ЦОД долгие годы являются визитной карточкой Hewlett Packard Enterprise, и нам очень приятно, что завершен еще один проект, который поможет избежать простоя инфраструктуры, а также улучшить бизнес-результаты компании «Элара». Работая в тесной кооперации, архитекторы и технические специалисты нашего партнера, компании «Айтеко», разработали прекрасное решение в разумные сроки на очень высоком профессиональном уровне», – сказал Дмитрий Пенязь, руководитель отдела инфраструктурных решений Hewlett Packard Enterprise, Россия.