SAP представила расширенные возможности для бесплатного обучения по всему миру

SAP анонсировала новые возможности и инструменты для digital-обучения. Инициатива поможет в сложной для всех стран ситуации поддержать специалистов, которые продолжают учиться несмотря на ограничения.

Кристиан Кляйн, со-управляющий директор и член правления SAP SE, отметил: «Вряд ли можно найти страну, на которую пандемия COVID-19 не оказала разрушительного влияния. В это непростое время очень важно обеспечить студентов, преподавателей и отраслевых специалистов доступом к безопасной образовательной среде, где они смогут учиться в онлайн-формате без риска для себя и окружающих. SAP окажет им необходимую поддержку, открыв доступа к лучшим цифровым сервисам, чтобы обеспечить непрерывность знаний на пути к инновациям».

Основой для инициативы станут три главных направления - массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), доступ к учебному контенту для крупнейших университетов и участников программы Университетский Альянс SAP и SAP Young Thinkers. Курсы будут постоянно адаптироваться и улучшаться с учетом отзывов и специфических требований участников.

Отмеченная целым рядом наград MOOC-платформа openSAP будет полезна тем, кто интересуется новыми технологиями, инновациями и цифровой экономикой. Так среди предложенных здесь курсов можно найти материалы по RPA, data science, машинному обучению, искусственному интеллекту, IoT, Java и многому другому. На openSAP также есть множество форумов, где можно общаться с коллегами и задавать вопросы экспертам. Курсы доступны без ограничений, в любое время, в любом месте и с любого устройства. А подкасты и курсы в формате микрообучения предоставляют пользователям самостоятельный контент, который легче усваивается благодаря небольшим объемам информации. Для регистрации участнику должно быть больше 16 лет, однако сами курсы не имеют возрастных ограничений.

В течение 90 дней четыре курса будут бесплатно доступны для всех студентов, обучающихся в одном из 3800 вузов, входящих в глобальную академическую программу Университетский Альянс SAP, а также заинтересованных в развитии карьеры в рамках экосистемы SAP. Курсы посвящены ключевым решениям SAP - SAP S/4HANA, SAP S/4HANA Cloud Finance, SAP SuccessFactors Employee Central и SAP HANA. Материалы доступны на разных языках, курсы включают различные обучающие форматы. Кроме этого, студенты смогут выполнять и практические задания, это облегчит их подготовку к экзамену и прохождение сертификации SAP global certification, при этом одна попытка будет абсолютно бесплатной.

В России и странах СНГ для вузов-участников Университетского Альянса SAP, использующих системы SAP на хостинге Университетского/Академического центра компетенции SAP, будет бесплатно открыт доступ к курсу на базе SAP S/4HANA «Построение бизнес-процессов интеллектуального предприятия». Он подготовлен совместно с экспертами Международного академический центра компетенции «Политехник-SAP» Центра НТИ «Новые производственные технологии», Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Материалы курса содержат презентации, конспекты, тесты, видеолекции и вебинары и, самое важное, инструкции для студентов по выполнению практических заданий. Всё это обеспечивает хорошую основу для прохождения студентами курса по SAP S/4HANA в условиях дистанционного обучения.

Учебный центр SAP в Москве также оперативно разрабатывает ряд специальных предложений, которые помогут партнерам и клиентам в сложной ситуации поддержать образовательные инициативы и обеспечить непрерывность обучения даже удаленно и в домашних условиях.

Чтобы поддержать школьников, студентов и преподавателей столкнувшихся с закрытием учебных заведений, материалы программы SAP Young Thinkers открыты для всех.

SAP Young Thinkers - база для формирования цифровой грамотности нового поколения, инициатива вдохновляет молодежь на образование и карьеру в областях STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика). Школьники, студенты и начинающие ИТ-специалисты могут изучить новаторские методологии и технологии в сфере программирования, которые помогут им в дальнейшем.