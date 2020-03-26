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Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД

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Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в МБУ «Центр организации дорожного движения» Кемерова программные комплексы для транспортного макро- и микромоделирования PTV Visum и PTV Vissim.

«Сегодня инструменты транспортного планирования и моделирования обязательны для решения задач, связанных с развитием транспортных систем. Поэтому мы заинтересованы в появлении таких технологий в Кемерово. Для транспортных задач ЦОДД оптимально подходят программные решения PTV Visum и Vissim, с их помощью мы будем использовать транспортную модель города и разрабатывать мероприятия для оптимального развития транспортной системы города», – cказал Владимир Вильчиков, директор «Центра организации дорожного движения» города Кемерово.

Решение PTV Vissim предназначено для моделирования на микроуровне: имитации движения автомобилей и пешеходов в масштабах перекрестка, учитывая их поведение. PTV Vissim позволяет моделировать сети с различными типами узлов, оценивать влияние перекрестков на пропускную способность, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных пересадочных узлах с учетом движения городского транспорта и пешеходов.

Программное решение PTV Visum, работающее на макроуровне, позволит прогнозировать транспортные потоки и в рамках разработки документов транспортного планирования оценивать комплексный транспортный эффект от реализации предлагаемых решений: систем односторонних дорог, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

В рамках выполнения проекта в Кемерово Simetra не только обеспечила «Центр организации дорожного движения» инновационным программным обеспечением, но и обучила сотрудников ЦОДД города Кемерово его использовать. Директор по развитию компании Simetra, сертифицированный тренер по программным продуктам PTV Кристиан Беттгер, провел для специалистов центра недельное обучение работе с программными комплексами PTV Visum и PTV Vissim.

«На данном этапе Кемерово ведет работу по созданию центров управления транспортной ситуацией, которая должна связать все виды транспорта для более качественного и оперативного планирования и управления транспортной ситуацией в городе. Правильное использование потенциала современных программных комплексов PTV позволит ЦОДД Кемерова эффективно решать задачи планирования и организации дорожного движения и быть готовым внедрять системы прогнозирования и управления транспортной системы в режиме реального времени», – сказал Кристиан Беттгер.

МБУ «Центр организации дорожного движения» города Кемерово – муниципальное бюджетное учреждение, которое занимается обеспечением безопасного и комфортного дорожного движения в городе. Учреждение призвано объединить данные кемеровского транспорта в единой интеллектуальной транспортной системе, которая позволит реализовать для всех заинтересованных сторон комплексный подход к решению проблем, возникающих на улично-дорожной сети города.

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