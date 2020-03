Huawei предоставит партнерам меры поддержки

Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия, обратился с письмом поддержки ко всем партнерам компании в регионе.

В порядке реагирования на распространение коронавирусной инфекции Huawei провела подготовительные мероприятия по обеспечению непрерывности бизнеса, а также приняла ряд превентивных мер в области защиты здоровья сотрудников, обеспечения поставок продуктов и услуг. В рамках комплексной системы управления непрерывностью бизнеса производственные мощности компании восстановлены на 99%. Huawei продолжит в штатном режиме поставлять продукты и услуги российским партнерам.

В Huawei трудится более 190 тыс. сотрудников. В офисных и производственных кампусах Huawei применяет эффективные противоэпедимические практики, которыми компания готова поделиться со своими партнерами, чтобы минимизировать влияние эпидемии на их операционную деятельность.

В Huawei готовы предоставить всем партнерам следующие меры поддержки.

Снижение операционной нагрузки. По заявке партнера рассмотреть возможность предоставления дополнительной беспроцентной рассрочки на срок до 30 дней на оплату заказов, оформленных до 30 июня 2020 года. Для дистрибьюторов по необходимости корректировать правила МВО и пороговые значения по целям объема продаж в первом и втором кварталах.

Перенос даты оценки сертификации партнера. Для тех партнеров, которые должны пройти оценку сертификации в первом полугодии 2020 года, перенести ее крайнюю дату на 30 сентября 2020 г.

Увеличение срока действия Joint Market Fund (JMF). Для JMF, чей срок действия истекает в период с 1 марта по 30 июня 2020 г., продлить его на 6 месяцев.

Поддержка в проведении тестов POC. Huawei предоставит партнерам возможность удаленного POC-тестирования в DemoCloud.

Проведение бесплатных онлайн-тренингов. До 30 июня 2020 г. Huawei планирует провести ряд онлайн-тренингов по новейшим технологиям и решениям. Сетевые решения: тренинг по основным характеристикам новой продукции Air Angine Wi-Fi 6 с демонстрацией ее возможностей. СХД: Подробный технический тренинг по новому поколению All-Flash СХД Dorado V6. Умные экраны: Умный экран Huawei для предприятий – обзор сценариев интеллектуального взаимодействия. ИБП: Обзор UPS и All Li-ion, Always ON. Серверы TaiShan и ИИ: обзор различных вычислительных решений.