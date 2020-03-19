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«Росэлектроника» разработала новое поколение корабельных антенн связи

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил разработку нового поколения приемных и передающих антенн для надводных кораблей и береговых центров связи. Антенны зенитного излучения повышают качество корабельной связи, уменьшая влияние электрических свойств земли, волнения моря и рельефа местности.

Аппаратура предназначена для передачи сигнала при помощи ионосферы. Излучение, направленное в зенит, отражается от верхнего слоя атмосферы под малыми углами и плотно накрывает зону в радиусе до 800 км.

Оборудование может использоваться для организации радиосвязи в помехозащищенных режимах, поскольку изменение рабочей частоты антенны не требует перенастройки согласующих устройств. Широкополосность аппаратуры повышает устойчивость приема и передачи сигнала.

«Мы продолжаем развивать линейку современных средств и систем связи. В том числе создаются новые виды антенн и антенно-фидерных устройств, повышающих качество и дальность приема-передачи сигналов. Большой накопленный опыт используется сейчас в разработках новых корабельных систем связи, которые могут быть применены на кораблях дальней морской и океанской зон плавания», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Еще одно отличие антенн нового поколения – сниженные требования к подстилающей поверхности. Это повышает универсальность аппаратуры, позволяя применять ее на корабельных надстройках, выполненных не из металла, а из композитных материалов.

В составе «Ростеха» разработку ведет предприятие дочернего холдинга «Росэлектроника» – Омский НИИ приборостроения.

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