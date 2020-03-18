Начались продажи ВМ Microsoft Azure NVv4 на процессорах AMD

AMD и Microsoft объявили о том, что виртуальные машины Microsoft Azure NVv4, работающие на процессорах AMD EPYC второго поколения и графических процессорах AMD Radeon Instinct, теперь доступны для заказа в южно-центральных и восточных штатах США, а также в Западной Европе. В ближайшие месяцы список регионов будет расширен.

Эти виртуальные машины − первые в отрасли, оснащенные как процессорами AMD EPYC, так и графическими процессорами Radeon Instinct. Они позволяют заказчикам масштабировать виртуальные десктопы в облаке и выполнять различные рабочие нагрузки.

Виртуальных машин Azure на базе процессоров AMD становится всё больше: виртуальные машины серии Dav4 и Eav4, предназначенные для выполнения рабочих нагрузок общего назначения, требующих большого объема памяти, уже доступны к заказу, так же, как и виртуальные машины серии HBv2 для высокопроизводительных вычислений.

Следующие виртуальные машины Microsoft Azure работают на базе решений AMD.

Серия Dav4: виртуальные машины Dav4 и Dasv4 Azure предназначены для различных многофункциональных приложений. Обладая мощным процессором AMD EPYC 7452, виртуальные машины предлагают до 96 виртуальных ЦП, 384 ГБ ОЗУ и 2400 ГБ временного хранилища на основе SSD и поддерживают твердотельные накопители Azure Premium.

Серия Eav4: виртуальные машины Eav4 и Easv4 Azure созданы для поддержки нагрузок с интенсивным использованием памяти. Эти новые виртуальные машины были первыми облачными решениями, оснащенными процессором AMD EPYC 7452 и обеспечивающими до 64% более высокую производительность рабочей нагрузки SQL Server в Azure по сравнению с виртуальными машинами предыдущего поколения E-серии.

HBv2: эти виртуальные машины, созданные на основе процессора AMD EPYC 7742, предназначены для высокопроизводительных вычислительных нагрузок, таких как вычислительная газодинамика, анализ методом конечных элементов, обработка сейсмических данных, пластовое моделирование, рендеринг и многое другое. Недавно Azure объявила, что в серии тестов HPC виртуальная машина HBv2 обеспечивает связь 80 000 ядер в кластере для масштабируемости интерфейса передачи данных, предоставляя локальный уровень производительности суперкомпьютеров в облаке.

NVv4: виртуальные машины NVv4на базе процессоров AMD EPYC второго поколения и графических процессоров AMD Radeon Instinct MI25 обеспечивают работу современных десктопов и рабочих станций в облаке. Разделение графического процессора на основе виртуализации с одним корневым вводом-выводом (SR-IOV) предлагает четыре варианта сбалансированных конфигураций, от 1/8 до полного графического процессора. Это позволяет обеспечить адаптируемый рабочий процесс на виртуальном рабочем столе с поддержкой графического процессора.

Lsv2: серия Lsv2 хорошо подходит для приложений с большими данными, баз данных SQL и NoSQL, хранилищ данных и больших транзакционных баз данных. Виртуальные машины Lsv2 работают на процессоре AMD EPYC 7551.