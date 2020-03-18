Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко

По итогам «Правительственного часа» в Совете Федерации, посвящённого развитию энергетики в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, министр энергетики РФ Александр Новак вместе с генеральным директором компании «Россети» показал Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко выставку, приуроченную к празднованию 100-летия Плана ГОЭЛРО.

Экспозиция организована Минэнерго России совместно с группой «Россети» и состоит из четырёх частей.

В первой в 270 фотографиях представлена полная историческая ретроспектива развития электроэнергетики России за прошедший век.

Во второй можно провести сравнение оборудования 1920-х – 1930-х годов ХХ столетия и современных образцов.

Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко

Третий раздел выставки знакомит с современными цифровыми решениями для электроэнергетики, которые внедряет группа компаний «Россети» в рамках реализации концепции «Цифровая Трансформация 2030».

Одним из передовых цифровых решений является программно-аппаратный комплекс «Цифровой электромонтер», разработанный на базе российского программного обеспечения «Оптимайзер», производства компании «Юнитера Лабс».

В четвёртом разделе экспозиции представлена стратегия развития группы компаний до 2030 года. Экспозиция вызвала значительный интерес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. На её вопросы ответили Министр энергетики РФ Александр Новак, глава холдинга Павел Ливинский и руководитель компании «Юнитера Лабс» Тимур Берда.