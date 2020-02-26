R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku

R-Style Softlab и Bank of Baku (Азербайджан) заключили договор на модернизацию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Обновление имеющейся версии системы до более современной позволит банку развивать ключевые направления деятельности, повысить качество обслуживания клиентов и снизить операционные риски.

«В результате реализации проекта по переходу на новую версию АБС Bank of Baku планирует получить систему, отвечающую современным требованиям и тенденциям в сфере банковской автоматизации, — отметил руководитель ИТ-сферы банка Анар Аббасов. — Обновление ИТ-инфраструктуры ключевых направлений бизнеса позволит нам повысить привлекательность сервисов для розничных и корпоративных клиентов, создать современный банкинг, позволяющий вести быстрые платежи и разного рода банковские операции в режиме 24/7, и тем самым укрепить позиции на финансовом рынке Азербайджана».

«Bank of Baku является нашим давним клиентом, банк использует наши решения более 10 лет, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Внедрение современной версии АБС RS-Bank V.6 поможет финансовой организации наращивать функциональность, необходимую для осуществления амбициозных планов по дальнейшему развитию. Дорожная карта этого масштабного проекта состоит из трех этапов, реализация которых предполагает три года совместных работ. Наши специалисты приступили к обследованию в банке. В текущем году планируем реализовать первый этап, в который входит замена ядра системы и переход на онлайн-интеграцию АБС с фронт-офисной системой банка, что позволит обеспечить финансовой организации работу с клиентами в режиме 24/7».