Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов

Инженеры корпорации «МиГ» (в составе «Объединенной авиастроительной корпорации», ОАК) получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости. Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки "МиГ", – сказал генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко. – Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники».

Новая разработка корпорации «МиГ» включила в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Преимущества системы, как утверждают в компании, подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.