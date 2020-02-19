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«Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») автоматизирует бюджетный учет в новосибирском аэропорту Толмачево, входящем в российский холдинг «Новапорт». В основе внедренного решения лежит платформа «1С» с конфигурацией «Управление холдингом».

Новая система позволит организовать процессы подготовки отчетности, формирования и исполнения бюджетов, а также повысить прозрачность и эффективность управления компанией.

Ранее в компании данные, необходимые для планирования затрат, фиксировались в файлах Excel, что осложняло процесс сведения бюджета. В аэропорту назрела потребность в усовершенствовании процессов консолидации бюджета и упорядочивания его согласования.

Бюджетная модель на базе «1С: Управление холдингом» построена на методологии бюджетирования и техническом задании, созданными специалистами заказчика и доработанными бизнес-консультантами «Норбит». В новой системе настроены инструменты для сбора плановых показателей бюджетов и оптимизированы процедуры планирования.

Для построения системы бюджетирования используется новая функциональность системы «1С: Управление холдингом» – «Многопериодные бланки». В ходе проекта проведена интеграция с системой «1С: Бухгалтерия».

Константин Фуряев, финансовый директор аэропорта Толмачево, отметил: «Рассчитываем, что автоматизация процессов бюджетирования позволит нам повысить оперативность построения бюджетов и сбора фактических данных, даст возможность составлять сводную отчетность по результатам планирования и анализировать отклонения плановых и фактических данных».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Создание полноценной системы бюджетирования на базе «1С: Управление холдингом» входит в число крупных проектов «Норбит», где мы объединили свои компетенции и в методологии процессов, и в автоматизации процессов. Уверен, в результате проекта аэропорт Толмачево получит прозрачный процесс бюджетирования, сможет быстрее проводить планирование затрат и повысит уровень эффективности процесса в целом».

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