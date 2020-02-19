«Депо компьютерс» построила катастрофоустойчивый ЦОД в Калининградской области

«Депо компьютерс» построила катастрофоустойчивый региональный ЦОД в Калининградской области. Решение «Депо компьютерс» состоит из двух идентичных программно-аппаратных комплексов. Каждый комплекс развёрнут на одной из двух площадок заказчика. Для связи используется высокоскоростной канал оптической связи со скоростью 400 Гб/с.

ПАК ДЕПО включает серверы, системы хранения данных, коммутаторы, источники бесперебойного питания, смонтированные в телекоммуникационные шкафы высотой 42U. В программно-аппаратном комплексе ДЕПО используются российские компоненты и отечественное программное обеспечение.

В решении ДЕПО используются самые современные технологии: высокоскоростная внутренняя коммутация 100 Гб/с, системы хранения данных All-Flash, интеллектуальная система распределения электропитания, встроенная система мониторинга и управления оборудованием ПАК ДЕПО.

Калининградская область - первый в России регион, построивший региональный центр обработки данных на базе технологии географически распределенных вычислений. Благодаря передовым технологиям, заложенным в решение, региональный геораспределенный вычислительный кластер не потребует серьезной модернизации в течение 10 лет.

Калининградская область – одна из лидеров по внедрению цифровых технологий среди субъектов Российской Федерации. В региональных органах государственной власти активно внедряется электронный документооборот, проводится внедрение цифровых технологий на крупных предприятиях, расширяется список услуг, предоставляемых жителям и бизнес-организациям Калининградской области в электронном виде. Так, с 2018 года оформление субсидий в Калининградской области полностью переведено в цифровой формат – через ГИС «Субсидирование», которая создана калининградскими разработчиками. Успешный опыт Калининградской области по цифровизации оформления субсидий рекомендован к тиражированию по всей стране.

Правительство Калининградской области реализует курс на цифровизацию региона. Разработана стратегия цифрового развития Калининградской области, важной частью которой стало решение о консолидации все региональных информационных ресурсов в единой инфраструктуре. Решение этой задачи позволит создать опорный региональный центр обработки данных, на базе которого можно эффективно решать задачи цифровизации в сфере государственного управления и оптимизировать использование бюджета региона.

Информационные системы региона должны работать в режиме 24х7. Для обеспечения высокой доступности сервисов был выбран вариант географически распределенного вычислительного кластера с размещением оборудования на двух площадках. При возникновении форс-мажорных ситуаций на одной из площадок, все информационные системы «поднимаются» на второй площадке без потери данных.

Для информационных систем регионального уровня такая архитектура не использовалась ранее. Калининградская область стала первым в России регионом, внедрившим современные передовые технологии географически распределенных вычислений для создания единой централизованной отказоустойчивой информационной системы региона.

Благодаря современной архитектуре и использованию инновационных цифровых технологий, ПАК ДЕПО представляет собой готовую платформу для быстрого развертывания информационных систем в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Кроме этого, ПАК ДЕПО идеально подходит для развертывания решений в области Интернета вещей (IoT), таких как системы управления транспортом, интеллектуальное видеонаблюдение, умное ЖКХ и др.

«Решение компании «Депо компьютерс», консолидирующее ИТ-ресурсы и обеспечивающее высокий уровень доступности региональных информационных систем, стало значительным шагом в реализации цифровой трансформации региона, - сказала старший вице-президент компании «Депо компьютерс» Ольга Двойнина. - Отказоустойчивая вычислительная платформа ДЕПО стала надежной основой внедрения новых цифровых сервисов, направленных на повышение качества жизни граждан Калининградской области. В данном проекте мы успешно применили на практике наши глубокие экспертные знания самых современных технологий».