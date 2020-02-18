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G-Core Labs запустил новый европейский хостинг в Лондоне

Интеграция Инфраструктура

G-Core Labs, международный провайдер облачных и граничных (edge) решений, объявил об открытии 24 точки своего хостинга в Лондоне. Новая локация в столице Соединенного Королевства уже демонстрирует одну из лучших на местном рынке связностей со средним временем отклика в 19 мс (по данным независимой аналитической системы Citrix). Также инфраструктура в Лондоне является частью глобальной сети доставки контента компании.

«Великобритания – один из важнейших центров мировой сети. Развитие точки присутствия здесь, с одной стороны, расширяет возможности выбора для компаний и команд, желающих иметь собственный выделенный сервер в Западной Европе с качественным оборудованием и круглосуточной поддержкой. Точка присутствия гарантирует скорость доступа к серверу в 200 Мбит/c, не имеет каких-либо ограничений по трафику и располагается в сертифицированном дата-центре класса Tier III», – сказал Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs.

С другой стороны, отметил Рейтенбах, Соединенное Королевство является одним из мировых лидеров по уровню проникновения интернета среди населения (сегодня он приближается к 95%), треть жителей используют стриминг как основной способ просмотра видеоконтента, еще больше британцев регулярно покупают в интернет-магазинах (страна входит в тройку мировых лидеров по объему интернет-торговли). «Наши CDN-серверы, также расположенные в Лондоне, позволяют обеспечивать практически моментальную доставку самого тяжелого контента до местной аудитории и клиентов, в том числе видеотрансляции, премиальные игры или демонстрационные ролики интернет-магазинов», – сказал Рейтенбах.

В выделенных и виртуальных серверах G-Core Labs реализована функциональность автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС) (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развертывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищены от DDoS-атак с помощью уникальной технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика

В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (прим. – аббр. от intelligent platform management interface, пер. – интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удаленном формате.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на 5 континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 60 точек присутствия, свыше 5 тыс. партнеров по пирингу и 300 кеш-серверов, а суммарная емкость сети составляет 10+ Тбит/с.

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