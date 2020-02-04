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Российские ученые придумали, как продлить срок службы экранов гаджетов

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Коллектив ученых НИТУ «МИСиС», занимающийся разработкой перовскитных тонкопленочных устройств, предложил новую модификацию светодиода, впервые применив двумерный неорганический материал в качестве электрон-транспортного слоя перовскитного светодиода. В перспективе это позволит запустить серийное производство светоизлучающих диодов нового типа, а также решить проблему деградации светодиодных дисплеев, например, в смартфонах и телевизорах. Статья о разработке опубликована в журнале Applied Materials & Interfaces.

Перовскитные материалы – молодой класс полупроводников, открывающий широкие возможности снижения стоимости ярких дисплеев и целого ряда оптоэлектронных элементов, таких как солнечные батареи, лазеры, фотодетекторы и светоизлучающие диоды (светодиоды). Применение перовскитов, в частности, для производства светодиодных экранов для телефонов или телевизоров может позволить значительно снизить стоимость производства и продлить срок их службы.

Научный коллектив лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» под руководством Дмитрия Муратова разработал перовскитный светодиод в котором впервые был применен двумерный трисульфид циркония. Впервые двумерный материал применен как альтернатива традиционным органическим слоям светодиодного устройства. В частности, слой сформирован промышленным методом слот-матричной печати, что позволит быстро адаптировать технологию для серийного производства.

«На определенном этапе исследования неизбежно возникает вопрос: подходит ли разработка для внедрения в серийное производство? Мировой опыт сборки перовскитных светодиодов сводится к послойной сборке компонентов путем нанесения прекурсоров на вращающуюся стеклянную подложку. Это позволяет добиться однородности слоев, но совершенно не подходит для серийного производства – такой подход не предусматривает одновременной загрузки нескольких образцов, – отметил один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ "МИСиС" Артур Иштеев. – Поэтому мы заинтересованы в поиске таких материалов, которые бы позволяли масштабировать производство перовскитных светодиодов».

Ученые работают над адаптацией технологии нанесения перовскита по аналогии с индустриальными методами полупроводниковой промышленности. Это позволит устранить недостатки выгорающих синих органических светодиодов в современных дисплеях путем замены на стабильные перовскитные диоды.

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