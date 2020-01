Accenture: компании, масштабирующие технологии, растут в два раза быстрее

Исследование Accenture показывает, что компании, проактивно внедряющие технологические инновации в масштабе всей организации, демонстрируют темпы роста выручки в два раза выше, чем другие участники рынка.

Несмотря на то, что большинство топ-менеджеров уверены в эффективности корпоративных ИТ-систем, многие не могут достичь того уровня инновационности, который способствует росту и доходности бизнеса, следует из глобального исследования Accenture.

В исследовании “Your Legacy or Your Legend? A CEO’s Guide to Getting the Most Out of New Technologies” («Ваше будущее наследие или ваше устаревшее наследство? Как «выжать» максимум из новых технологий?») приняли участие 885 генеральных директоров из 8,3 тыс. организаций в 20 странах.

Результаты показывают, что лишь 10% компаний, выбирая технологические решения, понимают ценность инвестиций во внедрение технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), облачные технологии, блокчейн и расширенная реальность.

Проактивно внедряя новые технологии и, самое важное, масштабируя инновации на всю организацию, компании-лидеры обеспечивают себе в два раза более высокие темпы роста выручки, чем компании-аутсайдеры.

При этом 80% опрошенных руководителей уверены в правильном выборе технологических решений для дальнейшего разворачивания инноваций, а 70% утверждают, что они прекрасно осведомлены об инвестициях своих организаций в инновации.

«Большинство компаний рискуют ростом доходов в будущем, поскольку разница между возможной и реальной эффективностью инвестиций в технологии слишком велика, – отметил Пол Доэрти, директор по технологиям и инновациям Accenture. – Наше исследование предлагает возможные пути по выбору стратегических инвестиций, увеличивающих эффективность от вложений в инновации».

В рамках исследования Accenture выделила пять факторов, которые отличают 10% компаний-лидеров от остальных.

Прогресс: степень, в которой компании применяют новые технологии для развития и интеграции бизнес-процессов в компании. Одним из примеров является использование облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности целого ряда бизнес-процессов.

Адаптация: способность ИТ-систем к адаптации к изменяющимся требования рынка, например, технологии «постепенного» изолирования и декомпозиции старых систем, или использования облачных сервисов в качестве катализатора инноваций.

Своевременность и сроки: определение релевантной последовательности – плана действий по развертыванию новых технологий, при котором в самом начале выявляются основополагающие технологии и сроки внедрения по степени важности и возможной выгоды для организации.

«Человек+машина»: использование технологий для повышения производительности сотрудников. Организация «продвинутых подходов» к тренингам для персонализации материалов под уровень знаний и навыков, скорости обучения сотрудников, а также для обеспечения готовности работы сотрудников с технологиями.

Стратегия: согласованность бизнес-стратегии, ИТ-стратегии и инвестиций в технологии для максимального использования возможностей развития.

«Многие российские компании уже отработали процесс пилотирования новых технологических решений, но их масштабирование как следующий этап пока представляет сложность, даже при очевидной эффективности "пилотов", – сказала Мария Григорьева, руководитель департамента "Технологии, цифровые решения и аутсорсинг" Accenture в России и Казахстане. – Чтобы конвертировать технологические инновации в ощутимый бизнес-результат, требуется единое стратегическое видение дальнейшего развития бизнеса, а также политическая воля и готовность к изменениям как руководства компании, так и сотрудников».