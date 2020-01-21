Клиенты ««Правокард»» распознают документы с помощью технологии Smart IDReader

Сервис юридической помощи «Правокард» внедрил технологию распознавания документов Smart IDReader, разработанную компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее обрабатывать входящий поток различных клиентских документов, необходимых для подготовки типовых форм заявлений в государственные ведомства.

Группа компаний «Правокард» специализируется на юридической и финансово-консультационной помощи клиентам по принципу годового абонементного обслуживания. При этой форме работы юристы компании предоставляют юридические услуги с фиксированной стоимостью, в том числе связанные с урегулированием налоговых и финансовых споров.

Внедренное серверное решение на базе Smart IDReader позволяет автоматически распознавать данные российского паспорта, справки по форме 2-НДФЛ, СНИЛС и ИНН, которые необходимы для подготовки документов о налоговых вычетах, а также различных форм заявлений и деклараций, подаваемых в налоговые и контролирующие органы.

В процессе оказания услуги клиенты компании загружают на обработку фотографии или сканированные копии документов. После проверки менеджером «Правокард» распознанные данные вносятся в соответствующие поля заполняемых форм заявлений. Благодаря используемым алгоритмам не только ускоряется процедура ввода данных, но и за счёт высокой точности распознавания, снижается количество ошибок, которые возможны при ручном вводе.

«Правокард» постоянный участник премий и бизнес мероприятий. Высокий уровень оказания услуг и постоянное совершенствование клиентских сервисов отмечены множеством наград. Благодаря технологии распознавания документов от Smart IDReader «Правокард» получил две награды: в 2018 году – награда «Время Инноваций» в номинации «ИННОВАЦИЯ ГОДА» в категории «ФИНАНСЫ И КОНСАЛТИНГ», в 2019 году – Международная премия CX WORLD FORUM «Лучшая инновация в клиентском опыте».