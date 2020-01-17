Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие

Ведущий аналитический центр «Ростеха» – Центральный научно-исследовательский институт «Электроника» – исследовал тенденции развития технологий интернета вещей (IoT) в России. Экспертный опрос показал, что большинство российских производителей оборудования для интернета вещей – около 65% – используют отечественные комплектующие при изготовлении продукции. При этом у четвертой части из них доля российских деталей в себестоимости продукции превышает 50%.

Решения для интернета вещей широко применяются в различных решениях для складских комплексов, в транспортной отрасли, системах безопасности, банковском секторе и пр. ЦНИИ «Электроника» провел исследование «Интернет вещей: потенциал российских компаний», чтобы определить текущий уровень внедрения технологии на российских предприятиях, перспективы развития, а также выявить существующие проблемы в отрасли.

«Результаты опроса свидетельствуют, что индустрия пока находится на начальных этапах развития. Вместе с тем интернет вещей – это безусловный тренд: в нашей стране существует ряд ассоциаций интернета вещей, множество организаций позиционируют себя в качестве непосредственных участников индустрии интернета вещей. Компаний – производителей продуктов и решений для интернета вещей, согласно опросу, на 15% больше, чем компаний – потребителей продуктов и решений для интернета вещей. Такое соотношение предполагает быстрый прирост технологий и разработок в целевом сегменте, а также показывает вакантность потребительской ниши», – отметила генеральный директор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина.

Исследование показало, что российские комплектующие при производстве оборудования для интернета вещей использует большинство респондентов – 65%. У 25% организаций их доля в себестоимости продукции превышает 50%, еще у четверти организаций – от 21% до 30%. У 17% организаций эта доля составляет от 41% до 50%, а еще у 17% опрошенных – от 11% до 20%. Из иностранных комплектующих наиболее популярна продукция китайского производства – ее используют 94% производителей. За ней следует продукция из США (50%) и Тайвань и Германия (по 28%).

Большинство организаций уже сделали ряд шагов, направленных на внедрение продуктов и решений для интернета вещей на предприятиях: разработана программная часть (70% организаций), проработана техническая сторона вопроса (70% организаций), разработаны спецификации устройств (65% организаций) и аппаратная часть (60% организаций), проводятся испытания опытных образцов (55% организаций). Часть компаний находятся на этапе создания опытных образцов (45%) и проведения сертификационных испытаний (30%). Благодаря решениям интернета вещей, по 25% респондентов расширяют возможности серийного производства и промышленного дизайна, и только 5% находятся на стадии разработки технологий связи.

Исследование «Интернет вещей: потенциал российских компаний» проведено экспертами ЦНИИ «Электроника» совместно с АНО «Цифровая экономика» и журналом «Электроника: НТБ». В опросе приняли участие порядка 30 респондентов, представляющих различные секторы экономики (информационные технологии, телекоммуникации, промышленность и др.). Производители продуктов и решений для интернета вещей составили подавляющее большинство – 58% респондентов. Следом идут потребители продуктов IoT (38%), а также те, кто только планирует стать производителем или потребителем (19% и 8% соответственно). К участию в опросе приглашались представители предприятий радиоэлектронной отрасли и организации, состоящие в ассоциациях, посвященных интернету вещей.