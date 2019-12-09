На МЦД запущена обновленная билетная система

«Центральная ППК» объявила о том, что более 2100 турникетов и валидаторов на станциях Московских центральных диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно в условиях повышенного пассажиропотока и обеспечивает беспрепятственный проход на платформы.

На станциях у турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые подробно разъясняют пассажирам особенности использования новой тарифной системы, расскажут о необходимости валидации на вход и выход, а также помогают в случае возникновения малейших затруднений.

Благодаря вводу новой тарифной системы, новых выгодных абонементов, возможности бесплатной пересадки между МЦД, метро и МЦК, пассажиры Московских центральных диаметров получат внушительную экономию средств, которые раньше тратили на проезд. Так при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка».

Итоговое полномасштабное тестирование проходило в три этапа на четырех направлениях – Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. Специалисты ЦППК проверили каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Все турникеты и валидаторы были протестированы и на логику поездки. Эксперты удостоверились в том, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний.

Тестирование велось больше недели. Дополнительная корректировка программного обеспечения потребовалась для повышения стабильности работы оборудования на некоторых станциях МЦД. Перепрограммирование валидаторов и турникетов было необходимо, чтобы наладить их корректную работу с тарифной системой МЦД и обеспечить стабильное функционирование даже при ежедневно увеличивающемся пассажиропотоке.

«Центральная ППК» — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,4% — в России. В 2018 году электропоезда компании перевезли более 577 млн человек. Точность исполнения графика движения - 98%. На данный момент в компании работают более 9 000 сотрудников.

ЦППК — оператор первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».