TSC Business monitoring включена в реестр отечественного ПО

«Техносерв Консалтинг» объявила о включении системы TSC Business monitoring в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

TSC Business Monitoring – система мониторинга ИТ-инфраструктуры и пользовательского опыта. Она осуществляет контроль фактического использования конечным пользователем любого локального, серверного или мобильного приложения при помощи физического, виртуального или мобильного устройства, а также проводит анализ эффективности бизнес-процессов предприятия. Решение выявляет все инфраструктурные и пользовательские нарушения в режиме реального времени без запросов в соответствующие подразделения, ориентируясь только на собранные данные.

Новый сервис позволяет оперативно отслеживать как сбои в работе внутренних сервисов (сервера, информационные сервисы и т.д.), так и ошибки или неправильные действия пользователей системы – работников предприятия. Для мониторинга пользовательского опыта применяются встраиваемые в браузер расширения, что позволяет собирать информацию обо всех действиях на уровне интерфейса. Кроме того, специализированный дополнительный агент на уровне бизнес-логики объекта мониторинга помогает понять контекст запрашиваемых событий и определить, к какому бизнес-процессу они относятся.

Решение разрабатывается на основе opensource-стека с использованием микро-сервисной архитектуры и не сильно зависит от ИТ-ландшафта предприятия. Применяемые агенты работают на различных операционных системах и с различными браузерами. Агенты, встраиваемые на уровень бизнес-логики систем, с которых нужно снимать контекст бизнес-процессов, разрабатываются в течение месяца, а использование Agile-подхода гарантирует высокий T2M (time-to-market).

«Отличительной чертой решения является то, что, имея контекст бизнес-процесса и цепочку событий пользовательского опыта, можно посмотреть, как происходит отклонение от «базового» алгоритма, который предусмотрен на предприятии. Кроме этого, так как происходит сбор информации с агента – ПК или устройства, есть возможность узнать инфраструктурные метрики, а затем получить информацию о работе пользователя и сбоях системы, ─ сказал Кирилл Щукин, заместитель директора практики Oracle «Техносерв Консалтинг». ─ Дополнительная уникальность решения состоит в том, что информация обо всех устройствах предприятия, которые подключены по USB-порту (дискаверинг), собирается в дополнение к автодискаверенгу сетевых устройств (SNMP). Это позволяет оценить уровень предоставления услуг в отделении почтовой связи. Например, неработающий принтер может повлиять на прием посылки».