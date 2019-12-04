«ЭР-Телеком» инвестирует в модернизацию сети 7,6 млрд рублей

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет о запуске федерального проекта по модернизации оптической сети ШПД.

Проект рассчитан на 7 лет, инвестиции составят 7,6 млрд рублей. Компания предоставит надежный доступ к современным цифровым сервисам 11 млн семей и повысит надежность сети до 99,99%, уровня европейских стандартов связи. Это самая значительная модернизация сети с момента начала ее строительства и крупная инвестиция в цифровую инфраструктуру российских регионов.

В 2020-2022 годы благодаря модернизации на скорости 1 Гбит/с будет работать 60% сети «ЭР-Телеком». Наибольшее количество домохозяйств компания модернизирует в Санкт-Петербурге - здесь гигабитный интернет получат 2 млн квартир. В Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде гигабитный интернет появится в 500 000, а в Волгограде, Иркутске, Саратове и Челябинске - 400 000 адресов.

«ЭР-Телеком» первым в России еще в 2000-х годах начал строить оптоволоконные сети по технологии «оптика до дома». Постепенно это стало стандартом для телеком-отрасли.

Постоянный рост количества устройств с доступом в интернет (планшеты, смартфоны, Smart TV), потребление «тяжелого» контента в форматах FHD/4K, развитие VR-технологий, интернета вещей, онлайн-сервисов, киберспортивных дисциплин потребовали модернизации и расширения пропускной емкости каналов связи. «Запаса», который появится в результате модернизации, хватит на 7-10 лет. Несмотря на это, «ЭР-Телеком» уже сейчас закладывает основу для последующей модернизации сети до 10 Гбит/с.

Компания увеличит количество волокон в транспортной и магистральной сетях, заменит устаревшие коммутаторы, и на гигабитные, ликвидирует медные «перекиды» между домами, в 70% подъездов заменит медные кабели на оптические.

Также «ЭР-Телеком холдинг» проведет резервирование сети, что улучшит бесперебойность предоставления сервисов. Модернизация коснется и сетей приобретенных активов.

«Из провайдера цифрового ТВ и домашнего интернета «Дом.ru» превращается в оператора цифровых услуг: в многоквартирных домах мы устанавливаем системы контроля удаленного доступа, видеонаблюдение и умные домофоны. За два года мы увеличили монтированную емкость сети на 1,2 млн квартир. Новоселы в 35 регионах России выходят в интернет на скорости, близкой к гигабиту. Для этого мы инициировали программу по замене старого парка роутеров и запустили скоростные бонусы. За семь лет проведем модернизацию на всей сети компании», - отметил Кирилл Пищальников, директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком холдинга» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).