Безопасность
Как защитить облачную почту от фишинга
Бизнес
Как взламывают компании? Схема
ИТ-бизнес
Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Спецпроекты

«Росэлектроника» внедрит практики бережливого производства на 50 предприятиях

Интеграция Внедрения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» подвел промежуточные итоги внедрения на предприятиях практик бережливого производства. В рамках пилотного проекта за год на Рязанском радиозаводе удалось снизить аварийные простои оборудования на 72%, время переналадки – на 38%. До 2025 г. проект по внедрению производственной системы будет масштабирован еще на 50 организаций холдинга.

В рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», а также стратегический инициативы госкорпорации «Ростех» по построению эффективной производственной системы для выпуска технологической продукции в «Росэлектронике» была разработана собственная программа повышения производительности труда на основе методики бережливого производства – производственная система «Электроника». Она включает внедрение системы 5S в офисах и на производстве, введение практики подачи предложений по улучшению (Кайдзен), применение стандартных операционных карт, использование метода Канбан, вытягивающего производства, диаграмм Ямазуми и других инструментов.

«Если вопрос модернизации производственных процессов можно решить путем закупки новейшего оборудования и техпервооружения, то повышение эффективности организации труда невозможно только за счет финансовых вложений. Сегодня повышение производительности труда – это основной фактор обеспечения устойчивого роста экономики, показатель эффективности производства и важнейшее условие конкурентоспособности выпускаемой продукции», – отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию холдинга «Росэлектроника» Андрей Чендаров.

Другие материалы рубрики

«1С» в 2018 г. внедрили на «сотнях тысяч» рабочих мест. Топ-50 проектов

Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря

CDTO «Металлоинвеста» — в интервью CNews: По некоторым ИТ-направлениям Россия стала примером для всего мира

Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации

Техника

Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана

Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

Евгений Абакумов

ИТ-директор Росатома

Взгляд месяца

Как добиться эффекта при agile

Сергей Ломака

главный архитектор «Диасофт»

Почему снижается доступность данных в СХД? Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений