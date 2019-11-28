OCS внедрил систему видеоконференцсвязи Panasonic в холдинге SFT Group

OCS, российский ИТ-дистрибьютор, внедрил систему централизованной видеоконференцсвязи на базе телекоммуникационного оборудования Panasonic серии KX-VC в холдинге SFT Group. Решение обеспечило надежную коммуникацию головного офиса с семью филиалами компании по всей России, существенно сократив издержки на командировки, упростив обмен информацией и принятие управленческих решений.

Повсеместное распространение широкополосного интернета делает системы видеоконференцсвязи неотъемлемым инструментом современного российского бизнеса, особенно компаний с разветвленной региональной сетью. Возможность оперативного взаимодействия между центральным офисом и региональными предприятиями становится важным конкурентным преимуществом. При этом, в отличие от традиционной телефонии системы ВКС обеспечивают и визуальный контакт (видео в высоком разрешении), помогая участникам переговоров адекватно оценивать ситуацию. Именно этими тезисами руководствовалась компания SFT Group, принимая решение о внедрении системы ВКС Panasonic. В роли системного интегратора выступила компания OCS.

SFT Group – вертикально интегрированный холдинг упаковочной отрасли. На сегодняшний день это разветвленная сеть с управляющей компанией и филиалами (офисами и производственными предприятиями), расположенными в разных частях России. В них трудится около 2 тыс. человек. Для обеспечения работы всех подразделений было принято решение о внедрении надежной высокотехнологичной системы видеоконференцсвязи.

Для реализации этой задачи компания OCS предложила заказчику системы ВКС высокой четкости Panasonic серии KX-VC1xxx, которые полностью соответствовали заявленным требованиям. Даже при нестабильном интернет-подключении и небольшой полосе пропускания эти системы обеспечивают стабильное оптимальное разрешение изображения и качество звука. Реалистичность видео достигается за счет уникальной технологии, которая уже много лет успешно применяется в телевизорах VIERA и видеовоспроизводящей технике Panasonic. ВСК также обладают интеллектуальным шумо- и эхоподавлением и возможностью подключения уникального сверхчувствительно цифрового стереомикрофона с функцией распознавания направления звука.

В рамках проекта в центральном офисе SFT Group был установлен комплект Panasonic KX-VC1600 (позволяющий собирать до 10 участников в конференции), а в семи филиалах компании (в том числе в Санкт-Петербурге, Майкопе, Таганроге, Алексине и Кувшиново) – комплекты KX-VC1300 и KX-VC1000. Высокое качество изображения обеспечили роботизированные камеры Panasonic GP-VD131 в компактном корпусе с поворотно-наклонным механизмом, предназначенные для помещений средней площади и широкоугольные камеры AW-HE2 , позволяющие использовать их как для ВКС, так и в качестве веб камеры для ПК. Системы ВКС были дополнены сверхчувствительными цифровыми микрофонами серии KX-VCA, которые благодаря двум активным элементам определяют направление звука и могут впоследствии воспроизводить его в стереорежиме. Микрофоны также поддерживают стереозвук 300° Full Duplex в радиусе до двух метров – для максимального комфортного общения участников видеоконференций.

Запуск и использование новой сети видеосвязи был положительно оценен заказчиком – благодаря ей улучшилось взаимодействие и оперативность решения важных вопросов со всеми филиалами, снизились расходы на командировки, повысилась эффективность внутренних бизнес-процессов.

«Мы ощутили значительное улучшение качества и надежности связи по сравнению с ранее установленными системами видеосвязи и традиционным Skype», – отметил Дмитрий Шиншинов, руководитель проектов по информационным технологиям компании SFT Group.