G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, расширяет портфель своих продуктов и объявляет о запуске публичного облака G-Core Labs, которое является наиболее значимым анонсом компании в этом году. Облако представляет из себя мультифункциональный виртуальный дата-центр, который позволяет компаниям любого размера и профиля масштабировать свою ИТ-инфраструктуру в несколько кликов, а также существенно ускорять процессы разработки, тестирования и вывода на рынок новых продуктов и услуг без существенных затрат на инфраструктуру.

Сегодня успех в конкурентной среде для компаний, развивающихся в онлайне, будь то СМИ, банки и страховые компании, разработчики и издатели игр, онлайн-ритейл, образовательные и медицинские организации и сервисы и др., во многом определяется оперативным доступом к мощным и качественным ресурсам разработки и ведения бизнеса, с возможностью их моментального масштабирования при появлении такой потребности, отмечают в G-Core Labs. Например, чтобы выдержать пик пользователей, приходящих на сайт в период распродажи, или для того, чтобы запустить новый сервис распознавания документов, что актуально для сферы здравоохранения и финансового сектора.

«Все эти задачи позволяет решить наше публичное облако. Здесь в личном кабинете вы заказываете конкретный набор любых мощностей под ваши задачи и оплачиваете только фактически потребляемые ресурсы в рамках модели pay as you go, с поминутной тарификацией. Уже сегодня в рамках модели IaaS мы предоставляем стандартную функциональность не ограниченных по мощности виртуальных машин с возможностью быстрого бесшовного масштабирования, функции резервного копирования систем, их аварийного восстановления. Мы позволяем создавать виртуальные облачные сети, где клиенты могут настраивать приватные кластеры для необходимых вычислений или изоляции определенного контура приложений в рамках собственной облачной сети», – отметил руководитель облачных платформ G-Core Labs Всеволод Вайнер.

В рамках платформенных услуг, или PaaS, в скором времени планируется добавление функциональности автоматического развертывания Kubernetes-кластеров для оркестрации контейнеров, завершение интеграции платформы для разработки, тестирования и запуска приложений в области искусственного интеллекта, а также систем работы с большими данными на основе Hadoop-кластеров. Сегодня G-Core Labs уже реализует с заказчиками и партнерами ряд пилотных проектов в области нейросетей, которые демонстрируют хорошие результаты.

Облако G-Core Labs расположено в Люксембурге, в скором времени планируется развертывание точек в Москве, Франкфурте-на-Майне, Сингапуре, Сиднее, Санта-Кларе (США), Сан-Пауло (Бразилия) и Хабаровске.

Публичное облако G-Core Labs интегрировано с другими продуктами и сервисами компании, включая международную сеть доставки контента, обеспечивающую среднее время отклика облака по всему миру до 30 мс; защиту от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов; облачное объектное хранилище данных; медиаплатформу для организации стримингового вещания и предоставления видео по запросу и другие решения.