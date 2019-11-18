«Системный софт» защитил ИТ-инфраструктуру интернет-магазина «Холодильник.ру»

«Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила проект по поставке и внедрению программных продуктов Eset в компанию «Холодильник.ру» – российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже бытовой техники и электроники отечественного и зарубежного производства.

В рамках проекта ИТ-инфраструктура «Холодильник.ру» была защищена от атак с помощью решения Eset Dynamic Threat Defense.

«Исследование американской компании Akamai говорит о том, что отрасль ритейла наиболее подвержена кибератакам, цель которых – личные данные пользователей. Злоумышленники крадут данные кредитных карт, после чего делают покупки за счет клиентов или используют бонусные баллы. Мы уделяем большое внимание защите клиентских данных, поэтому постоянно совершенствуем системы защиты. "Холодильник.ру" давно сотрудничает с "Системным софтом", в этот раз компания помогла нам усилиться в части ИБ – дополнительно защитив нашу инфраструктуру решениями Eset», – сказал Андрей Евстигнеев, начальник ИТ-отдела «Холодильник.ру».

Внедренное решение Eset Dynamic Threat Defense, благодаря встроенной песочнице на основе машинного обучения, обеспечивает новый уровень безопасности продуктов Eset Mail Security и Eset Endpoint Security, позволяя оперативно вычислять новые и ранее неизвестные угрозы.

«Решение Eset Dynamic Threat Defense нацелено на обнаружение угроз нулевого дня, количество которых выросло в несколько раз за последние пять лет. Это относительно новый продукт в нашей линейке, но на сегодняшний день — один из самых востребованных на рынках СНГ и РФ. Наши заказчики все чаще используют комплексный подход для защиты своей инфраструктуры, не ограничиваясь только установкой антивируса», – отметил Антон Королев, директор департамента по работе с партнерами Eset.

Система работает следующим образом: получив образец ПО, использует три модели машинного обучения, после чего запускает образец вредоноса в песочнице, чтобы обойти защиту от обнаружения. Затем нейронная сеть выявляет нестандартное поведение образца, сравнивая его с шаблонами. Eset Dynamic Threat Defense отличается мобильностью и способно анализировать файлы вне зависимости от местонахождения пользователей.

«Крупные компании часто сталкиваются с рисками киберугроз, поэтому сегодня бизнес нуждается в многоуровневой защите. Eset Enterprise Threat Defense предоставляет кроссплатформенную защиту корпоративных сетей любой сложности. Внедренное решение позволит защитить 320 рабочих станций и включает в себя расширенную защиту мобильных устройств, интернет-шлюзов, почтовых и файловых серверов», – сказала Шушаник Мартиросян, руководитель управления продаж малого и среднего бизнеса компании «Системный софт».