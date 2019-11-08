В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС

ГК «Хомнет» объявила о том, что СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС. Новая учетная система для 15 пользователей компании построена на базе отраслевого решения «ХОМНЕТ:НФО», в которой сотрудники СК «Ренессанс Здоровье» ведут учет и сдают отчетность в Банк России с полным соблюдением требований регулятора.

Специалист СК «Ренессанс Здоровье» отметил: «Команда ГК «Хомнет» зарекомендовала себя как экспертов в области автоматизации учёта на ЕПС. С ГК «Хомнет» мы начали работать еще в 2016 году. На момент переходного периода НФО к новым отраслевым стандартам бухучета вендор выполнил проект трансляции данных из РСБУ на ЕПС. А уже в 2017 году команда ГК «Хомнет» приступила к построению централизованной системы учета, отвечающей всем актуальным требованиям надзорного органа, на базе «ХОМНЕТ:НФО»».

Решение «ХОМНЕТ:НФО» имеет полноценный функционал для учёта финансовых инструментов и доверительного управления. Уникальность этого решения заключается в возможности автоматического формирования почти всех отчётных форм, причем формирование форм и примечаний происходит при нажатии одной кнопки.

В ИТ-инфраструктуре компании в полной мере реализованы требования Банка России, что позволило вести деятельность в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в НФО, введенным Банком России (Положение №486-П), и предоставлять в надзор в соответствии с требованиями Банка России.

В ходе проекта было выполнены следующие виды работ: сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе, планирование и составление календарного плана этапов работ, установка и настройка системы на сервере заказчика, обучение пользователей работе в программе. Для автоматизации операций по финансовым инструментам и доверительному управлению были использованы подсистемы решения «ХОМНЕТ:НФО» — «Финансовые инструменты» и «Доверительное управление». Проектная команда ГК «Хомнет» реализовала полноценный обмен данными с управляющими компаниями, которые сотрудничают со страховой компанией «Ренессанс Здоровье».

По итогу автоматизированы бухгалтерский и налоговый учет, а также сбор отчетности в соответствии с Положением № 526-П от 28.12.2015 г. и Указанием 4584-У от 25.10.2017 г.

Главный результат проекта - это реализация единой централизованной системы, обеспечивающей прозрачное ведение учёта и бесперебойность работы с большими объёмами данных. Сотрудники без каких-либо сложностей перешли к работе в новой системе благодаря консультациям специалистов ГК «Хомнет», понятному интерфейсу и функционалу решения.

Важный момент также заключается в совместимости продукта «ХОМНЕТ:НФО» с решением «ХОМНЕТ:XBRL», что в последующем позволило осуществить проект по сдаче отчетности в формате XBRL.

ГК «Хомнет» и СК «Ренессанс Здоровье» продолжают сотрудничать в рамках договора сопровождения, по которому вендор оказывает консультационную поддержку пользователям по методическим и техническим вопросам работы в программе.