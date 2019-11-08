«Лаборатория умного вождения» интегрировала алкозамки Alcolock в свое телематическое устройство «Элемент»

«Лаборатория умного вождения» совместно с производителем алкозамков Alcolock запустила проект, в рамках которого на автомобили будут поставлены алкозамки, интегрированные в телематическую систему.

В рамках проекта будет реализована интеграция телематического устройства «Элемент» и алкозамка. В результате данной интеграции компании смогут контролировать состояние своих сотрудников при выходе на работу и в процессе поездки.

Механика работы алкозамка заключается в том, что перед запуском автомобиля водитель должен будет пройти проверку через алкотестер. Если концентрация паров этилового спирта будет превышать норму, то система заблокирует двигатель. Помимо этого, проверка может происходить и случайным образом в течение поездки от защиты подмены водителя, например.

«В Европе подобные технологии уже показали успешные результаты, а для России такой масштабный проект станет первым. Мы уверены, что появление алкозамка значительно повысит безопасность на дорогах и позволит крупным компаниям избежать финансовых и имиджевых потерь. При этом, мы видим большие перспективы использования алкозамка. Например, это будет полезно для такси, каршерингов и других сервисов городского транспорта», – сказал Михаил Анохин, генеральный директор компании «Лаборатория умного вождения».

Данные о дозе алкоголя в крови у человека поступают в систему «Элемент», анализируются и только в случае признания системой водителя трезвым двигатель станет доступным для запуска. Результаты теста со временем и координатами автомобилиста передаются на сервер компании «Лаборатория умного вождения», после чего в виде отчета отправляются компании, к которой прикреплен сотрудник.