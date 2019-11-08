Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

«Лаборатория умного вождения» интегрировала алкозамки Alcolock в свое телематическое устройство «Элемент»

Интеграция Электроника

«Лаборатория умного вождения» совместно с производителем алкозамков Alcolock запустила проект, в рамках которого на автомобили будут поставлены алкозамки, интегрированные в телематическую систему.

В рамках проекта будет реализована интеграция телематического устройства «Элемент» и алкозамка. В результате данной интеграции компании смогут контролировать состояние своих сотрудников при выходе на работу и в процессе поездки.

Механика работы алкозамка заключается в том, что перед запуском автомобиля водитель должен будет пройти проверку через алкотестер. Если концентрация паров этилового спирта будет превышать норму, то система заблокирует двигатель. Помимо этого, проверка может происходить и случайным образом в течение поездки от защиты подмены водителя, например.

«В Европе подобные технологии уже показали успешные результаты, а для России такой масштабный проект станет первым. Мы уверены, что появление алкозамка значительно повысит безопасность на дорогах и позволит крупным компаниям избежать финансовых и имиджевых потерь. При этом, мы видим большие перспективы использования алкозамка. Например, это будет полезно для такси, каршерингов и других сервисов городского транспорта», – сказал Михаил Анохин, генеральный директор компании «Лаборатория умного вождения».

Данные о дозе алкоголя в крови у человека поступают в систему «Элемент», анализируются и только в случае признания системой водителя трезвым двигатель станет доступным для запуска. Результаты теста со временем и координатами автомобилиста передаются на сервер компании «Лаборатория умного вождения», после чего в виде отчета отправляются компании, к которой прикреплен сотрудник.

Другие материалы рубрики

Российское ПО для чиновников будут испытывать в НИИ «Восход»

Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России

РЖД протестирует отечественную мобильную ОС для своих сотрудников

Seagate вот-вот выпустит HDD на 20 и 50 терабайт

С сайта госзакупок исчезла важнейшая функция: Пропал поиск закупок по цене

Минобороны получит 1,9 миллиарда, чтобы создать платформу ЖКХ для всей страны

Техника

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro

Обзор смартфона Haier Infinity I6
Показать еще
Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы