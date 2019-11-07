Суперкомпьютер Cray поддержит британское управление по ядерному оружию

Cray, принадлежащая Hewlett Packard Enterprise, объявила о том, что Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию (Atomic Weapons Establishment) выбрала суперкомпьютер Cray Shasta на базе процессоров AMD Eryc второго поколения для обеспечения безопасности и защиты страны.

Выбор в пользу системы на базе решений AMD был сделан исходя из способности выполнять разноплановые рабочие нагрузки и поддерживать приложения, обеспечивая при этом наилучшую совокупную стоимость владения.

Новый суперкомпьютер получил название Vulсan и, предположительно, будет обладать производительностью более 7 петафлопс. Суперкомпьютер Vulcan будет включать в себя интерконнект Cray Slingshot, процессоры AMD Eryc 7542 второго поколения и хранилище Cray ClusterStor Lustre, что поможет обеспечить производительность ввода-вывода около 100 ГБ в секунду.