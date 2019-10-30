Решения «МойОфис» буду адаптированы к применению на платформе МЦСТ «Эльбрус»

МЦСТ и «Новые облачные технологии» объявили о заключении технологического партнерства и объединении усилий по созданию и продвижению российских технологий. Соглашение предусматривает выполнение комплекса работ по адаптации решений «МойОфис» к применению на программно-аппаратной платформе МЦСТ «Эльбрус».

Технологическое партнерство между разработчиком программного обеспечения для совместной работы с документами и создателем уникальной российской компьютерной платформы открывает новые возможности по формированию инфраструктуры импортонезависимых отечественных решений.

Использование полностью российского стека технологий позволяет значительно повысить уровень защиты информационных систем и оптимизировать их стоимость.

«Реализация инициатив по импортозамещению невозможна без применения отечественной аппаратной базы. МЦСТ имеет 30 летний опыт в разработке уникальных российских компьютерных микроархитектур. Сегодня решения компании не только не уступают иностранным аналогам, но в ряде случаев оказываются технологически более совершенными, они способны задавать новые тренды в развитии всего IT-рынка. МойОфис — яркий пример качественного, надежного и безопасного программного продукта, который уже сегодня работает на компьютерах МЦСТ «Эльбрус». Формирование программного стека отечественного ПО — важная и неотъемлемая задача, решение которой будет способствовать популяризации российских технологий в стране и во всем мире», — сказал Василий Воробушков, исполнительный директор МЦСТ.

«Наша команда видит большой потенциал в развитии российской микроэлектроники. Всего за 3 месяца мы смогли поддержать программно-аппаратную платформу МЦСТ «Эльбрус». В настоящее время в рамках технологического сотрудничества к релизу готовится коммерческая версия программного обеспечения МойОфис для рабочих станций с операционной системой «Эльбрус ОС». Также ведутся работы по обеспечению поддержки серверной программно-аппаратной платформы Эльбрус. Особенностью решений МойОфис является уникальное кросс-платформенное ядро, которое позволяет легко и быстро адаптировать продукты», — отметил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новые облачные технологии».