CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 2018. Суммарная выручка его участников составила ₽29,6 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2017 г. Порог входа в рейтинг увеличился до ₽47 млн против ₽43 млн в 2017 г.

Суммарная выручка участников рейтинга

Суммарная выручка участников очередного рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний по итогам 2018 г. составила ₽29,6 млрд. Это на 7,2% меньше, чем в 2017 г. Основная причина – отсутствие в нем таких крупных компаний как Luxoft и «Техносерв». Также снижение суммарной выручки участников рейтинга является ожидаемым последствием завершения целого ряда крупных госпроектов в транспортной отрасли, связанных с подготовкой к Кубку конфедераций 2017, Чемпионату мира 2018 и строительством моста в Крым.

В ближайшие годы число крупных ИТ-проектов на транспорте должно увеличиться. Можно надеяться, что они перестанут быть прерогативой крупнейших заказчиков. Со своей стороны, государство намерено всерьез заняться правовым и техническим регулированием, стандартизацией и внедрением в отрасли «сквозных технологий».

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2018

№ 2018 № 2017 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2017 г., ₽тыс. Рост выручки 2018/2017 1 2 Крок Москва 3 399 655 3 154 455 7,8% 2 3 Рамакс Груп Москва 3 206 407 2 786 147 15,1% 3 – ГЛОНАСС Москва 2 464 267 н/д н/д 4 – BIA-Technologies Санкт-Петербург 2 017 288 1 000 106 101,7% 5 5 ЗащитаИнфоТранс Москва 1 987 606 1 735 870 14,5%

Источник: CNews Analytics, 2019 Перейти к полной таблице

Перспективные направления

Активнее всего будет развиваться сегмент транспортной телематики – эксперты оценивают темпы его роста примерно в 10% в год. Транспортные сервисы будут все более востребованными в регионах. В списке сдерживающих факторов – не только высокая стоимость решения, но, зачастую, и недостаточно устойчивое покрытие дорог услугами связи. Однако есть надежда, что в скором времени эта проблема будет решена.

Еще одно перспективное направление – расширение возможностей оплаты проезда в общественном транспорте. В настоящее время безусловным лидером в этой области является Москва, которая к 2021 году планирует перейти на единую билетную платформу московского транспорта. В дальнейшем опыт столицы может быть распространен на другие города.

Продолжат развитие транспортные биржи. Из простых площадок, предлагающих грузы и транспорт, они постепенно превращаются в активных участников логистического процесса, с помощью которых можно автоматизировать проработку маршрутов и финансовые расчеты.

Единая цифровая платформа

Предполагается, что решить проблемы, которые сегодня мешают цифровизации транспортной отрасли, должна единая цифровая платформа транспортного комплекса (ЦПТК). Она станет доверительной средой, объединяющей, с одной стороны, данные от разных платформ, а с другой стороны, взаимодействующей с государственными информационными системами.

Стоимость единой цифровой платформы оценивается в ₽450 млрд. Для ее создания по инициативе Минтранса была создана ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», в состав которой вошли РЖД, «РТ-Инвест Транспортные системы», «Автодор», «Аэрофлот», «Глосав», «ЗащитаИнфоТранс», «Цифровые радиотехнические системы». Планируется, что кроме интеграции транспортных платформ российских перевозчиков, к ЦПТК будут подключены транспортные ИТ-системы стран ЕАЭС и ШОС. В 2023 г. должен начаться процесс интеграции существующих в стране цифровых транспортных платформ. Полноценный запуск платформы запланирован на 2024 г.

Подробнее читайте в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2019»