На российском рынке СХД обвал после взлета

В I квартале 2019 г. российский рынок внешних СХД в емкостном отношении вырос на 9,2%, но по деньгам показал спад на 4,6%. При том, что по итогам IV квартала 2018 г. объем рынка вырос на 25,6% в деньгах.

Спад на рынке внешних СХД

По итогам I квартала 2019 г. на российский рынок были поставлены внешние системы хранения данных (СХД) общей емкостью 128079 ТБ, что на 9,2% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Стоимость поставленных СХД составила $68,54 млн, что на 4,6% меньше, чем год назад. К таким выводам пришли аналитики исследовательской компании IDC, опубликовавшие результаты исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker.

По словам Михаила Лебедева, менеджера программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ, рост рынка в емкостном выражении замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, что и привело к спаду в денежном выражении.

«Однако заказчики продолжают модернизацию инфраструктуры и развитие программ цифровой трансформации. Это, в свою очередь, объясняет продолжающийся рост доли систем на базе флэш-памяти. Драйверами роста выступают финансовый и телекоммуникационный сектор, а также сегмент систем хранения на базе HDD», — отметил Лебедев.

Лидеры рынка

Лидером рынка является HPE, доля которой составляет 24,4%, если говорить о стоимости поставленных СХД. Аналитики отмечают, что Huawei и Lenovo показали значительный годовой рост как в денежном выражении, так и в отношении емкости поставленных устройств. В сегменте систем на базе флэш-памяти в тройку лидеров вошли HPE, HDS и NetApp.

На российском рынке внешних СХД спад после взлета

Напомним, по результатам IV квартала 2018 г. первые три места на российском рынке в сегменте СХД на базе флэш-памяти заняли компании Huawei, Dell EMC и HPE, обеспечившие себе в денежном выражении доли 22,7%, 17,2% и 17,1%, соответственно.

Предыдущие периоды

По итогам четвертого IV 2018 г. объем российского рынка внешних СХД составил $152,44 млн, что на 25,6% больше показателя за аналогичный период 2017 г. Одновременно это на 58,4% больше результата предыдущего квартала, когда в России было продано СХД на $94,05 млн. Доля СХД на базе флэш-памяти в IV квартале 2018 г. достигла 37,3% в денежном выражении.

По итогам III квартала 2018 г. российский рынок внешних СХД показал рост на 4,9% в емкостном выражении и на 4,3% — в денежном. Основными драйверами роста на протяжении второго полугодия 2018 г. аналитики считали госсектор, телеком и программы цифровой трансформации.

В 2018 г. аналитики IDC отмечали положительную динамику российского рынка внешних СХД. До этого в первом полугодии 2017 г. был отмечен спад в поставках СХД на российский рынок на 22,9%, если говорить об их объеме, и на 32,4%, если говорить об их стоимости. Предыдущий 2016 г. в целом характеризовался как период роста рынка: за год он вырос на 35,7% в емкостном и на 0,5% в денежном выражении. Однако уже в четвертом квартале 2016 г. емкость поставленных СХД увеличилась незначительно — всего на 2,3%, в то время как объем поставок в денежном выражении сократился на 19,1%.