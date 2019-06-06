Российский одежно-обувной гигант переходит на «1С» с «зоопарка» самописного и зарубежного ПО

Отечественный производитель спецодежды, инструмента и средств индивидуальной защиты, работающий на рынках России и Европы, намерен перейти на ERP-систему «1С», полностью отказавшись от самописной системы и зарубежного ПО.

Миграция на «1С»

Российская группа «Восток-сервис», позиционирующая себя в качестве одного из крупнейших в мире производителей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, откажется от самописных и зарубежных программных продуктов в пользу решений фирмы «1С». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2019) сообщил Сергей Ширяев, генеральный директор компании «Восток-сервис-спецкомплект».

Подписывая с «1С» соглашение о стратегическом сотрудничестве, Ширяев отметил, что внедрение продуктов российского софтверного гигант в группе компаний, которую он представляет, идет уже достаточно давно. «Многие продукты уже внедрены, — отметил он. — Наша цель — замена оставшихся, исторических устаревших систем, в том числе западных вендоров, и создание полноценной ERP-системы нашей компании на базе «1С:предприятия».

На ряде фабрик и предприятий группы сейчас внедряются или уже внедрены решения, входящие в программный комплекс «1С:Корпорация» — «1С:ERP управление предприятием 2», «1С:документооборот», «1С:управление холдингом», «1С:зарплата и управление персоналом». Кроме того, с помощью «1С:TMS логистика.управление перевозками» было организовано управление поставками сырья в производственные подразделения, а также доставка готовой продукции клиентам и в фирменные магазины «Восток-сервиса».

Что именно замещается

По словам Ширяева, самописная система исторически разрабатывалась инженерами компании и использовалась со дня основания группы — в 1992 г.

Что же касается зарубежного ПО, то складская логистическая система и система управления продажами в «Восток-сервисе» были реализованы на продуктах немецкой компании SAP.

«1С» избавит «Восток-сервис» от самописного и зарубежного ПО

В рамках сотрудничества с «1С» в «Восток-сервисе» рассчитывают оптимизировать существующую ИТ-архитектуру и тиражировать решения российского разработчика на структурные подразделения группы: обувные и швейные фабрики, российские филиалы и зарубежные представительства, а также распределительные центры.

«1С» — об особенностях миграции с самописных систем

С точки зрения директора фирмы «1С» Бориса Нуралиева, когда у заказчика имеется собственная самописная система, к проектам по ее замене нужно относиться очень серьезно.

«Использование самописного решения означает, что у компании есть собственные инженеры, которые хорошо понимают, что ей действительно нужно, — говорит он. — Сильной стороной “1С:предприятия” является то, что мы с его помощью реально можем реализовать на новых технологиях те процессы, которые заказчик уже считает эффективными. Нужно ценить опыт собственных систем заказчика и пытаться сделать так, чтобы все лучшее от них сохранилось в новых проектах».

Несколько фактов о «Восток-сервисе»

В структуре «Восток-сервиса», по собственным данным группы, сейчас 14 швейных и четыре обувные фабрики, а также предприятие по производству средств индивидуальной защиты рук с полимерными покрытиями, более 120 российских филиалов, представительства в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии, Испании, Турции, Бельгии, Голландии, Дании, Финляндии, ЮАР и Центральной Америке. Розничная сеть «Восток-сервиса» сейчас насчитывает 280 фирменных магазинов в России и странах СНГ.