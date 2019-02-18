Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию

Американская компания Spinnaker Support, обеспечивающая стороннюю техническую поддержку ПО Oracle и SAP, не смогла закрепиться на российском рынке. Несмотря на благоприятную, по собственной оценке, экономико-политическую ситуацию в стране и значительные инвестиции, российская «дочка» так и не нашла клиентов.

Spinnaker Support покидает Россию

Американская Spinnaker Support, оказывающая услуги сторонней технической поддержки программного обеспечения SAP и Oracle, покидает Россию, поскольку так и не смогла обзавестись достаточной клиентской базой и «правильными» партнерами, несмотря на инвестиции до $3 млн. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Косвенно предположение об уходе Spinnaker с российского рынка подтверждает факт отсутствия в перечне зарубежных офисов московского подразделения компании на сайте головной структуры. Кроме того, по данным выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Старт ай-ти» (ранее – ООО «Спиннэкерсаппорт раша»), российское подразделение Spinnaker Support, с ноября 2018 г. находится в стадии ликвидации.

В настоящее время основная доля в уставном капитале юридического лица дочернего предприятия Spinnaker принадлежит ООО «Энерджи консалтинг-менеджмент» (99,87%), а остальные 0,13% – ООО «Инвестконсалтинг».

Spinnaker Support была основана в 2008 г. в Денвере (штат Колорадо в США). Компания занимается сторонней технической поддержкой, сопровождением программного обеспечения и консультационным обслуживанием по технологическому комплексу для приложений Oracle и SAP для предприятий. Производственные центры компании расположены в Лондоне, Сингапуре, Мумбаи и Тель-Авиве.

Экспансия Spinnaker Support на российский рынок не удалась – компания уходит из России

Ключевыми особенностями, отличающими предложение Spinnaker на фоне услуг самих SAP и Oracle, в компании называют более низкую стоимость (в среднем до 62%), а также принципиально иной подход к оказанию техподдержки: она предельно детализирована, оказывается даже в случае модернизации исходного продукта под нужды заказчика и распространяется на устаревшие версии программ, которые сами вендоры уже поддерживать перестали.

Краткая история несостоявшейся экспансии

Об открытии офиса Spinnaker в Москве CNews впервые сообщил в мае 2017 г. Комментируя событие, представители компании отзывались о России как о растущем и стратегическом рынке. Руководство компании планировало до конца 2017 г. заключить договоры примерно с 10 российскими клиентами, а в течение последующих трех лет расширить этот список до 100. Помимо бизнес-структур в нем могло найтись место и представителям госсектора. Во всяком случае тогдашний глава российского представительства Spinnaker Алик Абдуллин весьма оптимистично оценивал подобные перспективы, отмечая, что западные санкции и государственный курс на импортозамещение окажут его бизнесу хорошую услугу.

Spinnaker Support пыталась выйти на российский рынок в течение примерно года, но клиентов здесь так и не нашла, цитирует «Коммерсант» слова гендиректора альтернативного поставщика услуг поддержки систем на базе ПО SAP и Oracle Smart Way Сергея Миронова. По его оценке, совокупные вложения в компанию могли составить порядка $3 млн. По данным ФНС, в 2017 г. расходы «Спиннэкерсаппорт раша» составили 17,2 млн руб. при доходе в 346 тыс. руб.

ООО «Спиннэкерсаппорт раша» было зарегистрировано 28 марта 2017 г. как 100-процентная «дочка» ООО «Инвестконсалтинг», которое почти на 100% принадлежало кипрскому офшору «Компания атберг инвестментс лимитед» и менее чем на 0,1% Илье Пономареву.

Адрес регистрации «Спиннэкерсаппорт раша» (Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5) совпадал с адресом одной из структур российского партнера-интегратора SAP – компании Energy Consulting, которая не скрывала своих партнерских отношений со Spinnaker Support.

Отношения ИТ-гигантов и поставщиков услуг «альтернативной» техподдержки

Energy Consulting в 2016 г. судилась с SAP, которая пыталась взыскать задолженность на сумму 450 млн руб. Сразу после возбуждения дела, в конце марта 2016 г. представитель Energy Consulting рассказывал «Коммерсанту», что иск относился к взаимоотношениям производителя ПО и конечного пользователя. В апреле 2017 г. тянувшееся более года судебное разбирательство по иску SAP к своему российскому партнеру неожиданно прекратилось в связи с отказом истца от своих требований.

По ряду косвенных признаков CNews тогда заключил, что с высокой долей вероятности конечным пользователем поддерживаемого ПО SAP была татарстанская нефтяная компания «Татнефть». С тех пор в пользу этой версии появился еще один аргумент: как следовало из базы судебных решений, на следующий день после отказа SAP от иска к Energy (20 апреля 2017 г.), Energy в свою очередь отказалась от 580-миллионного иска к «Татнефти» – также без публичных подробностей.

В мае 2018 г. американская компания Rimini Street, прямой конкурент Spinnaker Support, через своего партнера – российскую компанию Smart Way – вышла на российский рынок поддержки, который генеральный менеджер Rimini в Восточной Европе и Израиле Джек Остер (Jack Oster) охарактеризовал как «перспективный и важный, с большим количеством возможностей». В интервью «Коммерсанту» Сергей Миронов, глава Smart Way, рассказывал о первом клиенте компании – им должен был стать российский банк из двадцатки крупнейших. В качестве потенциальных клиентов рассматривались компании из сфер ТЭК и металлургии. Российский рынок поддержки ПО SAP и Oracle, за долю на котором компания вознамерилась побороться, Миронов тогда оценил в $400 млн.

Rimini Street подобно Spinnaker занимается поддержкой решений SAP и Oracle, хотя при этом и не является авторизованным партнером данных компаний. Rimini обещает клиентам как минимум 50-процентную экономию по сравнению со стоимостью услуг, предоставляемых вендорами. Oracle и Rimini Street с попеременным успехом ведут противостояние в суде с 2010 г. Oracle считает, что деятельность Rimini нарушает ряд законов, в частности об авторском праве, и в целом всячески вредит репутации корпорации. С этими обвинениями категорически не согласны как в материнской структуре, так и в российской «дочке». В сентябре 2018 г. Сергей Миронов рассказал о полной уверенности Rimini Street в легальности собственного бизнеса, а также о тактике конкурентной борьбы Oracle в России.