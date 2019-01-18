IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ

Госбанк ВТБ выкупил у группы IBS компанию «Медиалогия», занимающуюся анализом публикаций в СМИ и блогосфере. Сделка произошла после того, как «Медиалогия» потеряла контракт на обслуживание Правительства и Администрации Президента.

«Медиалогия» сменила собственника

Госбанк ВТБ приобрел компанию «Медиалогию», занимающуюся мониторингом СМИ и блогосферы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Сумма сделки не разглашается.

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал сделкой частью бизнеса прямых инвестиций банка. «Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация СМИ и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху офлайновых СМИ», - заявил Соловьев.

По данным базы «Контур-Фокус», до сделки доля размером 62% в ООО «Медиалогия» принадлежала «ИБС Холдинг», основной актив которой - системный интегратор ИБС. Сейчас эта доля перешла ВТБ.

Долей в 21% в «Медиалогии» продолжает владеть один из основателей ИБС Сергей Мацоцкий. 16% принадлежат гендиректору компании Александру Волкову.

Чем занимается «Медиалогия»

«Медиалогия» называет себя лидером рынка мониторинга и анализа СМИ. База данных компаний охватывает 40 тыс. издателей федерального и регионального уровня. Компания автоматически обрабатывает 500 тыс. сообщений СМИ и 50 млн сообщений в социальных медиа в сутки.

ВТБ купил у IBS «Медиалогию». Возможно, не для себя

«Медиалогия» обладает собственными семантическими технологиями для анализа сложно структурированных текстов, определения тона публикаций (негативные и позитивные), определения ключевых событий и персон публикаций, тематический группировки статей по события м и т.д. Компания мониторит не только текст, но и фото- и видеоматериалы.

Помимо стандартных услуг аналитики и мониторинга, компания предлагает премиальные услуги ГЛАСС и «Электронный офис», позволяющие формировать картину дня, персональную медиабазу, рабочее место руководителей и контролировать установленные показатели (KPI). Продукты компании доступны через веб-интерфейс, мобильные приложения и плазменные экраны.

Возможна также реализация специальных проектов под заказ. Услугами «Медиалогии» пользуются СМИ, PR-агентства, органы государственные власти, крупные компании, политические партии и т.д.

Как «Медиалогия» уходила и возвращалась в IBS

«Медиалогия» была создана в 2003 г. как проект группы IBS, сформировавшейся на базе системного интегратора ИБС. Первое время компанию возглавляла Нина Григорьева, супруга основателя и основного владельца IBS Анатолия Карачинского.

В середине 2000-х годов вместе с другими венчурными проектами группы IBS была выделена в фонд Oradell Equites, подконтрольный основателям IBS. Это было связано с подготовкой выхода IBS на IPO. В 2007 г. IBS провела IPO на Франкфуртской фондовой бирже, но в 2014 г. покинула ее.

Интересно, что уже в 2011 г. владельцы «Медиалогии» рассматривали возможность ее полной продажи. Об этом говорится в переписке, украденной хакерами из группы «Шалтай-Болтай» у журналиста Александра Будберга, мужа Натальи Тимаковой, бывшего пресс-секретаря премьер-министра и экс-президента Дмитрия Медведева.

Сколько стоят услуги «Медиалогии» и кто ими пользуется

Согласно презентации, в тот период стандартные услуги компании стоили 500 тыс. - 1 млн руб. в год. Премиальные услуги стоили 3 млн - 7 млн руб. в год.

В 2010 г. компания занимала 30% на рынке мониторинга СМИ. Сегментация клиентов компании была следующей: 20% - банки, 16% - PR-агентства, 8% - медиа-компании, 7% - на ИТ-сектор, по 6% - госорганизации и управляющие и инвестиционные компании, 5% - телекоммуникационный сектор, по 4% - региональные администрации и недвижимость, по 3% - ТЭК и политические партии.

В то же время в сегменте премиальных услуг 58% приходилось на органы федеральной власти, 11% - на органы региональной власти, еще 15% - на банки. В структуре затрат «Медиалогии» 65 - 70% приходилось на персонал.

Как «Медиалогия» из-за ФСБ потеряла контракт с Кремлем и Белым домом

Общая сумма заключенных «Медиалогией» госконтрактов составляет 2 млрд руб. Наиболее статусным контрактом было осуществление мониторинга СМИ и социальных сетей для Администрации Президента России и Правительства. Однако в 2016 г. контракт с компанией не был продлен.

Как писала газета «Ведомости», у ФСБ возникли претензии к компании из-за ее принадлежности офшорам. После этого доли в «Медиалогии» были переписаны на российских собственников, но этот шаг не помог. Новым поставщиком Кремля и Белого дома стала компания «М13», разработавшая систему мониторинга «Катюша».

«Медиалогия» может быть перепродана

В 2017 г. выручка «Медиалогии» составила 670 млн руб., чистая прибыль 40 млн. руб. Аналитик «Финам» Леонид Делицын оценивает компанию в 3,2 млрд руб. «Скорее всего, ВТБ осуществлял данную сделку не в собственных интересах и через несколько лет перепродаст компанию», - полагает Делицын.

Юрий Соловьев не исключает возможности перепродажи компании. «Наш стандартный горизонт инвестирования составляет около трех лет, и мы рассчитываем, что за это время актив существенно увеличит свои операционные показатели, - говорит первый зампред ВТБ. - Мы уверены, что, как все цифровые активы, он может быть потенциально интересен крупным ИТ-компаниям, а также в перспективе может заинтересовать крупные медиахолдинги за счет развиваемых компанией проприетарных технологий цифрового маркетинга с высокий точностью тартегирования конкретных адресатов рекламных сообщений».