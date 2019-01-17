 

Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу

Софт Интеграция Системное ПО Техника Российское ПО
мобильная версия
, Текст: Дмитрий Степанов
Отечественная операционная система Astra Linux позволит пользователям без лишних телодвижений запускать современные компьютерные игры.

Российская ОС научилась запускать игры

«Русбитех», российский разработчик программного обеспечения, обеспечил поддержку современных видеоигр своей операционной системой Astra Linux. Компания подготовила специальные сборки драйверов для видеокарт Nvidia, а также инсталляционные скрипты для их автоматической установки и настройки.

Разработчиком заявлена поддержка как игр популярнейшей площадки Steam, имеющих специальную Linux-версию, так и предназначенных для запуска исключительно под ОС Windows.

Кроме того, в Astra Linux заработают и неигровые приложения, требующие поддержки ОС аппаратного ускорения графики для корректного функционирования – Google Earth, к примеру.

По словам Романа Мылицына, директора по продукту Astra Linux, в рамках долгосрочной стратегии по увеличению аудитории компания намерена развивать направление, связанное с обработкой трехмерной графики, виртуальной и дополненной реальностями. Одна из ключевых задач на ближайшие годы – обеспечить возможность применения Astra Linux не только для создания информационных систем в органах государственной власти в защищенном исполнении, но и в промышленной и игровой индустриях.

laptopgamepad600.png

Более 30 современных игр протестировано на совместимость с Astra Linux

В данный момент команда Astra Linux работает над решениями, которые будут способствовать популяризации ОС в качестве среды для разработки приложений, использующих все ресурсы современных графических карт. Примером такой разработки в компании называют программу трехмерной визуализации геопространственных данных высокой точности в режиме реального времени «Козырь», которая разработана на базе Astra Linux компанией «НПК пеленгатор».

Во что поиграть на Astra Linux?

Перечень игровых программ, протестированных разработчиком на совместимость с Astra Linux CE 2.12 и Astra Linux SE 1.6, на данный момент достаточно скромный, но в нем можно обнаружить как ряд современных хитов, так представителей «бессмертной классики».

К первой категории можно отнести снискавшую особую популярность в России и странах бывшего СССР бесплатную массовую многопользовательскую игру с белорусскими корнями World of Tanks (WoT). Клиент игры доступен только для Windows и MacOS, но несмотря на это отечественные любители танковых сражений уже давно научились запускать WoT под Linux при помощи свободного решения WINE, которое обеспечивает поддержку Windows API в Unix-подобных ОС. Разработчики Astra Linux включили в дистрибутив PortWoT – порт для клиента World Of Tanks под Linux на основе WINE c удобным и простым графическим установщиком. Проект создан и поддерживается разработчиком-энтузиастом Михаилом Тероевым.

Другая известная многопользовательская военная игра родом из России – Warthunder – также была протестирована специалистами Astra Linux на совместимость с ОС и поддерживает запуск под Linux без необходимости в дополнительных манипуляциях со стороны пользователя.

По-прежнему остается актуальным онлайн-шутер Counter-Strike: Global Offensive, разработанный студией Valve и имеющий «родную» версию для Linux, как и новинка компании – карточная игра Artifact, выпущенная в конце ноября 2018 г.

К «классике» можно отнести подтвердившие свою работоспособность под управлением Astra Linux Half-Life 1 и 2, обе части серии Portal, Worms, Civilization, Serious Sam, Left 4 Dead 2, Flatout, доступные в магазине Steam.

Кроме того, в списке совместимых игр также значатся: свободные Xonotic и Supertux, Warzone2000; коммерческие Counter-Strike: Source, Dirt, Tomb Raider, Dying Light, Rocket League, Ark, Bioshock Infinite, Metro 2033, Metro Last Light, Hitman, Borderlands 1 и 2, Grid, XCom 1 и 2, Warhammer и MMO «Астролорды».

Еще несколько слов об Astra Linux

Astra Linux – Unix-подобная операционная система, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет «Русбитех». Имеет полный набор сертификатов Минобороны, ФСТЭК и ФСБ. Рекомендована для использования на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в государственных системах, а также в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных, составляющих государственную тайну.

Astra Linux может использоваться и для создания домашней рабочей станции, подходящей для большинства повседневных задач, таких как работа в интернете, с офисными или мультимедиа-приложениями.

В настоящее время Astra Linux SE (издание специального назначения) работает на компьютерах с российскими процессорами «Байкал-Т1», 1890ВМ8Я («Комдив»). Кроме того, она функционирует на любом типе устройств (рабочие станции, тонкие клиенты, планшеты, серверы, системы хранения данных и др.) на процессорной архитектуре х86 (релиз «Смоленск»), мобильных устройствах с процессорами ARM (релиз «Новороссийск»), мейнфреймах IBM System z (релиз «Мурманск») и IBM System p, а также серверах Yadro с микропроцессорами Power8 (релиз «Керчь»).

В конце июля 2018 г. стало известно о создании группой известных российских разработчиков ПО и вычислительной техники автоматизированного рабочего места, которое призвано обеспечить высокий уровень информационной безопасности. Представленное решение ориентировано на использование как в госструктурах, так и в коммерческих компаниях. На компьютерах стоимостью 79 тыс. руб. предустановлена защищенная ОС Astra Linux Special Edition.

Также в июле 2018 г. CNews сообщал о намерении холдинга «Вертолеты России», принадлежащего госкорпорации «Ростех», вложить 26 млн руб. в свой проект по переходу на отечественную ОС. Название замещающей системы не упоминалось. Однако в начале 2017 г. CNews писал о намерении «Вертолетов» перейти на Astra Linux, которая должна была «обеспечить работу основных приложений и сервисов организации».

Максим Захир

Социальная инженерия и халатность сотрудников: какие угрозы будут актуальны для рынка ИБ Каким должен быть идеальный контакт-центр Как решить вопрос хранения раз и навсегда