Президент группы «Компьюлинк» задержан силовиками

Задержание Михаила Ляща

В Москве правоохранительные органы задержали президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Следователи намерены просить суд применить к нему меру пресечения в виде ареста, подозревая его в участии в миллиардных махинациях. Об этом сообщают источники на рынке.

Представитель «Компьюлинка» Александра Сычева в разговоре с CNews отказалась подтвердить или опровергнуть данные сведения.

По данным Telegram-канала Mash, задержание Ляща связано с хищениями в госкорпорации «Ростех», чьим подрядчиком он выступал.

По версии следствия, еще десять лет назад, в 2008 г., была создана организованная преступная группа, которая похитила деньги из «Московского конструкторского бюро “Компас”» и компании «Промпоставка», которые входили в состав «Ростеха», — всего около 2,5 млрд руб., указывает близкое к силовым структурам издание «Царьград». Деньги, по данным следователей, участники группы выводили через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам.

Трудовая биография Михаила Ляща

Михаил Лящ родился 3 августа 1962 года в Москве. В 1987 г. он окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив диплом инженера-электрика.

Михаил Лящ задержан по подозрению в крупных хищениях

В 1987-1991 гг. работал на Раменском приборостроительном заводе. В 1991-1993 гг. был замдиректора отдела программного и сетевого обеспечения в акционерном обществе «КАМИ».

В 1993 году совместно с партнерами создал и возглавил группу компаний «Компьюлинк» и одним из первых в России начал развивать розничную сеть магазинов компьютерных салонов в Москве.

Некоторые факты о «Компьюлинке»

Возглавляемая Лящом группа «Компьюлинк» заявляет о себе то, что обладает отраслевой экспертизой в решениях для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности. Она осуществляет управление проектами, ИТ- и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОДов, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставку оборудования и ПО, сервисное обслуживание.

По итогам 2017 г. в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 «Компьюлинк» занял 16 место с выручкой в 20,1 млрд руб. Также группа разместилась на второй, третьей и 24 строчках рейтинга CNews ста крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России, объявленных в 2016 г. Госзаказчиком «Компьюлинка» все три раза оказалась ФНС, а сумма попавших в рейтинг контрактов составила примерно 6,3 млрд руб. Подряды были связаны с созданием ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС, а также поставкой оборудования и ПО и созданием ПАКов промышленного контура ИС маркировки товаров на территориях государств–членов ЕЭС и контроля и регистрации контрольно-кассовой техники.

В отношении более ранних госпроектов, в частности, можно отметить участие «Компьюлинка» в поставках в российские школы в 2009 г. дистрибутивов ОС на основе Linux. Кроме того, к 2013 г. получив 1,9 млрд руб. от ВЭБ, «Компьюлинк» построил 3,5 тыс. км линий связи и договорился об их продаже операторам «большой тройки».