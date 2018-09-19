Владельцы «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» придумали, как заработать сотни миллионов на анализе логов

X5 работает над созданием системы бизнес-мониторинга, которая при помощи технологий больших данных и предиктивной аналитики позволяет предсказывать и предотвращать аварийные ситуации в ритейле, тем самым экономя бизнесу сотни миллионов рублей.

Система бизнес-мониторинга

X5 Retail Group, одна из крупнейших российских продуктовых розничных компаний (владеющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), силами собственного ИТ-подразделения разрабатывает систему бизнес-мониторинга с использованием технологий предиктивной аналитики. Об этом рассказал Фабрисио Гранжа (Fabricio Granja), ИТ-директор компании, в рамках бизнес-саммита Retail Business Russia.

Бизнес-мониторинг в версии X5 – это система, которая помогает анализировать все логи, ошибки оборудования и программных решений, события в системах. В итоге анализ логов помогает отслеживать работу магазинов и складов компании в реальном времени, применяя сценарий предиктивной аналитики. Таким образом, о 98% аварий в X5 узнают заранее и предотвращают их.

Решение разработано полностью на основе открытого программного обеспечения (Open Source) и поддерживается внутренними ресурсами. В настоящее время проект на основе этой системы имеет статус пилота и работает на базе СУБД Clickhouse «Яндекса», но в компании рассматривают и другие варианты.

Система построена по принципу конструктора: новая функциональность добавляется постепенно, после тщательного испытания в тестовых средах. Только после пилота и многоэтапного тестирования начинается тиражирование.

«Мы проанализировали данные с касс 1 тыс. магазинов, параллельно на отдельных участках тестируется новая функциональность, – рассказал Фабрисио Гранжа. – В целом проект многоступенчатый. В 2019 г. планируем анализировать данные об энергопотреблении и о холодильниках, в перспективе получим аналитику обо всем технологическом стеке».

Как это работает на практике

Разрабатываемая система бизнес-мониторинга помогает снизить число «брошенных корзин» в случаях, когда клиент не совершил покупку из-за проблем на кассе. Например, помешать человеку купить алкоголь может проблема с универсальным транспортным модулем (УТМ), установленным в каждом магазине для считывания уникального штрих-кода, нанесенного на каждую бутылку.

Система бизнес-мониторинга помогает бороться с «брошенными корзинами»

Если УТМ недоступен, то и продажа алкоголя невозможна. В случае подобного происшествия, как правило, необходимо вмешательство персонала: супервайзер, узнав о проблеме, связывается со службой технической поддержки. Техподдержка, в свою очередь, проверяет УТМ и устраняет возникшую проблему. За время, потраченное на решение проблемы, несколько клиентов устают ждать и уходят без покупок. По подсчетам X5, когда доля таких аварий составляет 0,35%, компания теряет 1% РТО (Розничный товарооборот – показатель, характеризующий объем продаж в рознице) категории алкоголя за год.

Благодаря системе предиктивной аналитики стал возможен перезапуск УТМ без его остановки. Так, компании удалось предотвратить значительную долю таких случаев и дополнительно заработать 280 млн руб. только в ходе пилота системы бизнес-мониторинга.

Предиктивная аналитика и большие данные на службе у ритейла

Предиктивная аналитика и большие данные активно применяются X5 в различных бизнес-процессах. Так, с помощью предиктивной аналитики в компании управляют транспортом, в том числе реализуя концепцию совместного использования автопарка. Маршруты грузовой техники подвергают анализу, прогнозируют, когда и откуда они будут ехать пустыми и в этот момент загружают в них сторонние грузы, то есть оказывают транспортные услуги. Другие примеры – видеоаналитика доступности товаров и поведения посетителей в магазинах.

В X5 с помощью предиктивной аналитики управляют транспортом

Аналитикой больших данных X5 занимается давно и серьезно. В компании открыто отдельное бизнес-направление, которое запускает как отдельные сценарии, так и комплексные аналитические продукты. Большие данные применяется в логистике, маркетинге и операционном отделе. С ее помощью прогнозируют спрос, планируют продажи и промо-акции, кастомизируют спецпредложения, оптимизируют работу с производителями-поставщиками.

Фабрисио Гранжа отметил, что ему неизвестны примеры похожих проектов по бизнес-мониторингу в ритейле, где бы применялись сценарии предиктивной аналитики.

«В том или ином виде задачу мониторинга оборудования автоматизировали многие крупные розничные сети, иначе полноценная работа современных магазинов была бы невозможна», – сказал Гранжа.

«Другой вопрос – уровень развития соответствующих систем. Хорошим подходом считается "быстро починить". Мы поставили себе цель реализовать в бизнес-мониторинге принцип "не допустить", – подытожил ИТ-директор X5.