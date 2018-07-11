ИТ-«дочка» «Ростеха» пишет ПО, которое удешевит использование «Эльбрусов» на широком рынке

Тонкие клиенты на «Эльбрусах»

Дочерняя структура «Ростеха» — «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — разработает виртуализационное ПО для подключения к серверам на отечественных процессорах «Эльбрус» компьютерных рабочих мест без стандартных системных блоков. Программа позволит осуществлять одновременную работу нескольких десятков машин за счет одного сервера «Эльбрус». Число подключенных рабочих мест будет зависеть только от мощности сервера — количества процессоров, объема используемых жестких дисков и оперативной памяти. Об этом CNews сообщили в пресс-службе разработчика.

В госкорпорации уверены, что это откроет широкие возможности для массового внедрения отечественных компьютеров «Эльбрус» в госучреждениях, бизнесе, школах и вузах.

«Подобная технология значительно удешевляет стоимость отечественной техники и позволяет минимизировать затраты на обустройство кабинетов информатики в школах и университетах, рабочие пространства в офисах и на промышленных предприятиях», — говорят в «Ростехе».

Разработка ведется в рамках программы импортозамещения, предусматривающей развитие и внедрение отечественных кибербезопасных информационных технологий в различных отраслях экономики.

В «Ростехе» создадут под «Эльбрусы» ПО виртуализации для удаленных рабочих мест

Завершение проекта планируется до конца 2018 г., пояснили CNews в НЦИ. Будущая ценовая политика пока не определена. Отвечая на вопрос о том, на замену каким именно решениям придет технология, в НЦИ отмечают, что из российских разработчиков пока никто не готов представить решение, по функциональности сопоставимое с будущей разработкой.

«Наши разработчики стремятся к достижению максимально возможного прикладного функционала, сопоставимого с предложением мировых лидеров рынка виртуализации — VMware и Citrix, — говорит представитель НЦИ. — В то же время должен отметить, что эти продукты не будут нашими прямыми конкурентами, так как с платформой “Эльбрус” они не работают».

Пояснения «Ростеха»

«Мы работаем над удешевлением предлагаемых решений, чтобы приблизить по стоимости рабочее место на “Эльбрусе” к аналогичными зарубежным образцам, — говорит директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко. — Эта платформа является зрелой, она отлажена, прошла проверку на крупных проектах и доказала свое качество».

Основным преимуществом платформы в госкорпорации считают высокий уровень информационной безопасности, «что актуально для многих российских компаний, работающих с конфиденциальной информацией». Внедрение подобного оборудования в школах и вузах, с точки зрения «Ростеха», может обеспечить особый эффект для российской ИТ-отрасли.

«С его помощью мы получим новое поколение российских программистов, которое приобщится к работе на российской технике и будет понимать, что она может решать задачи не хуже зарубежной», — уверен Бровко.

Разработка ПО под «Эльбрусы»

Отметим, что в начале июня 2018 г. Национальный центр информатизации и Институт управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, соразработчик «Эльбрусов») объявили о планах по созданию альянса разработчиков ПО для процессоров «Эльбрус». Предполагается, что до конца 2018 г. к альянсу присоединится не менее 20 компаний, а скачать приложения для «Эльбруса» можно будет с удобного маркетплейса, созданного по аналогии с Google Play или AppStore.

Предполагается, что одновременно с появлением значительного количества совместимого ПО появятся новые качественные аппаратные платформы — материнские платы, серверы, рабочие станции, промышленные ПК, что в свою очередь приведет к снижению конечной стоимости решений. Предполагается, что результатом выстраивания экосистемы на процессорах «Эльбрус» должен стать рост доли рынка российских процессоров, внедрение и использование безопасных, доверенных систем аппаратных систем.