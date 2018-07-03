Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне

Разработчик российского происхождения Luxoft создал систему электронного голосования на блокчейне с открытым кодом для швейцарского Цуга, где он базируется. Тестовое голосование с помощью системы прошло успешно. Это не единственная система электронного голосования в Швейцарии, но единственная, работающая по распределенному принципу.

Избирательная система на блокчейне

Офшорный разработчик ПО Luxoft, который базируется в швейцарском Цуге, разработал систему электронного голосования для этого города. Система была создана в партнерстве с властями и отделением компьютерных наук Университета прикладных наук Люцерна. Она основана на блокчейне и имеет открытый код. Напомним, Цуг, в котором сконцентрировано очень много криптовалютных проектов, получил за это название Криптодолина.

Василий Суворов, технический директор Luxoft, объясняет выбор открытого кода тем, что технология, стоящая за таким фундаментальным механизмом, как всеобщее голосование, не должна быть собственностью какой-либо компании. Опенсорсный принцип реализации позволит всем желающим понять, в чем суть технологии, и как она работает, считает он. Кроме того, по мнению Суворова, это должно привлечь больше разработчиков к созданию решений для правительств по всему миру, основанных на блокчейне.

Пилотный проект

Как поясняют власти Цуга в официальном заявлении, система на блокчейне была создана для того, чтобы избирательный процесс стал более безопасным и менее подверженным скрытым манипуляциям. Пилотный проект по использованию системы стартовал 11 июня.

Тестовый избирательный процесс с использованием системы был осуществлен с 25 июня по 1 июля, при этом в системе находились как опросные данные, так и цифровой ID граждан. Голосование включало два вопроса с ответами «да» и «нет» и один вопрос с несколькими ответами. В сообщении сказано, что другие швейцарские кантоны тоже тестируют системы электронного голосования, но только в Цуге это решение является децентрализованным, что должно способствовать прозрачности и безопасности голосования.

Luxoft разработал систему электронного голосования на блокчейне

По оценке главы департамента коммуникаций Цуга Дитера Мюллера (Dieter Müller), испытание в целом прошло очень успешно, технические детали будут должным образом оценены в последующие месяцы.

У Цуга уже есть опыт создания программных решений для хранения цифрового ID граждан. В июле 2017 г. власти сообщили о начале разработки приложения uPort, которое базируется на блокчейне Ethereum. Пилотный проект по использованию приложения стартовал в ноябре, когда и был введен в обиход цифровой идентификатор резидента. Сейчас в uPort хранятся данные более чем 200 граждан.

Чем занимается Luxoft

Основанная в Москве в 2000 г., Luxoft занимается разработкой ПО и экспортом ИТ-услуг. Штаб-квартира компании находится в Цуге, акции торгуются на Нью-Йоркской бирже с 2013 г. У компании есть центры разработки в России, Украине, Румынии, Вьетнаме, Польше, Болгарии, Мексике и других странах. Офисы Luxoft имеются также в США, Великобритании, Германии и Сингапуре. Глобальный штат компании насчитывает более 10 тыс. человек.

За большое количество криптовалютных проектов Цуг называют Криптодолиной

По итогам финансового года, который закончился 31 марта 2018 г., выручка Luxoft составила $906,8 млн, показав годовой рост на 15,4%. Чистая прибыль составила $57 млн, продемонстрировав спад на 9%. Выручка компании в России увеличилось за год с $36,9 до $52,2 млн, доля российского бизнеса в глобальных доходах выросла с 4,7% до 5,8%.

Основной акционер Luxoft — группа IBS. Ей принадлежит 35% от общего числа акций (81% от общего числа голосов). В число крупнейших акционеров Luxoft входят также американские фонды BlackRock, Fidelity Managment & Research (FMR) и Wasatch Advisors. По состоянию на лето 2017 г. им принадлежало 3%, 4,7% и 4,6% акций офшорного разработчика соответственно. В начале 2018 г. американские инвестиционные компании JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley снизили размеры принадлежащих им пакетов акций Luxoft. Доля JPMorgan снизилась с 6% до 3,5%, доля Morgan Stanley — c 7,3% до 2,5%.