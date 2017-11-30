«Мой офис» научился работать с макросами

В новом обновлении «Мой офис» появились макросы, позволяющие запускать последовательность действий одной командой. Также был представлен API для автоматизации бизнес-сценариев. Компания сообщает, что готовит к выпуску SDK. Основным преимуществом своего продукта по сравнению с аналогами от Microsoft она считает кроссплатформенность.

Обновление МойОфис

Компания «Новые облачные технологии» выпустила крупное обновление продуктов и платформы «Мой офис». Как сообщают разработчики, главным новшеством являются макрокоманды (макросы), которые дают пользователю возможность автоматизировать выполнение различных распространенных операции. Макросы работают в документах любой величины, запускаются неограниченное количество раз.

Макрокоманды интегрированы в текстовый редактор и редактор таблиц. Макрос — это набор команд или инструкций, которые группируются и исполняется как одна команда. Если пользователь часто выполняет в редакторе одну и ту же последовательность действий, он может объединить эти действия в макрокоманду, и запускать всю цепочку сразу. Язык Lua, используемые в макросах «Мой офис», позволяет им работать в Linux, Windows и OS X.

Возможности API

Также в обновление входит набор средств интеграции продуктов «Мой офис» с различными приложениями MyOffice Core API. С его помощью пользователи смогут автоматизировать некоторые бизнес-процессы — документы будут подготавливаться и обрабатываться автоматически.

К примеру, с помощью API можно создавать управленческую или бухгалтерскую отчетность. Основой для формирования документов послужит информация в учетной системе. Также можно задать шаблон и автоматически формировать по нему листки расчета зарплаты, или же подготовить текст письма или приказа по шаблону ОРД.

Пример заполнения документа макросом в МойОфис

Инструмент CoreAPI отвечает за создание текстов и таблиц, MyOffice Private Cloud Collaboration API — за управление текстами и таблицами в облаке, также есть инструмент для работы с мессенджером «Логос». Интерфейс управления MyOffice Core API предназначен для автоматизации бизнес-сценариев, создания документов по шаблонам, а также интеграции компонентов «Мой офис» с бизнес-системами заказчика с целью автоматизации подготовки и обработки документов. Напомним, продукты «Мой офис» интегрированы в СЭД-систему от компании ЭОС и в систему электронного документооборота на базе ПО Docsvision.

Проблема кроссплатформенности

Производитель отмечает, что самым востребованным решением для автоматизации бизнес-сценариев остается объектная модель Microsoft Office. Причины ее популярности — распространенность, доступность инструкцией и большой опыт работы. Однако объектная модель Microsoft Office, как и средства разработки вроде Visual Basic for Applications, базируются на технологии OLE/COM. В полном объеме эта технология реализована только для Windows. В связи с этим на других платформах, где она отсутствует, решения по автоматизации бизнес-сценариев не работают.

Преимущества своего продукта компания видит в том, что MyOffice Core API может работать с Linux, Windows и Mac OSX, с также в веб-редакторах и мобильных платформах Android, iOS и Tizen. Работать с MyOffice Core API можно на языках C++ и Python, используя предоставленные библиотеки.

Другие новшества

Обновление также включает в себя улучшение работы с общими папками и появление нового права на ограничение доступа к объектам во всех компонентах «Мой офис». Кроме того теперь редакторы поддерживают разрывы разделов. Также были расширены средства работы с таблицами, диаграммами и изображениями.

«МойОфис Документы» получил расширенные средства настройки интерфейса. Кроме того, там появилось командное меню и были произведены улучшения в работе с окнами и полями ввода. Также теперь пользователь может проигрывать аудио и видео прямо в браузере.

В продукте «МойОфис Почта» появились следующие новшества: окно предпросмотра письма, группировка писем в цепочки, всплывающие уведомления, вложения к приглашениям на события, личные группы контактов, возможность быстрого ответа и синхронизации с Microsoft Outlook. Компания отмечает, что все нововведения соответствует пожеланиям, высказанным заказчиками.

В версию «МойОфис Стандартный» для Linux была добавлена возможность работы в частном облаке «Мой офис». Редакторы «МойОфис Стандартный» получили такие функции, как оглавление текстовых документов, закрепление строк и прикрепление заметок в табличных документах. Кроме того, теперь их можно запускать на ОС GosLinux.

«МойОфис Документы» для iOS начал работать со стилями. Его версия для Android теперь поддерживает облачное хранилище Box, также там появились средства редактирования изображения в документах.

В браузерных приложениях «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта», «МойОфис Хранилище», «МойОфис Логос» и «МойОфис Профессиональный» были добавлены татарский и башкирский языки.

Создание SDK

Как поясняет компания, «запуск API для настольных редакторов («МойОфис Стандартный») является частью стратегии создания SDK всей платформы «Мой офис». В его состав будет входить SDK редакторов и SDK платформы совместной работы со средствами для совместного создания документов и календарного планирования. Также будут присутствовать средства управления задачами и поручениями, SDK коммуникационной платформы, с «Логосом» и почтовой системой, и SDK платформы безопасности, в котором будет каталог и интеграция со службами безопасности различных компонентов.

В API «МойОфис Стандартный» уже есть возможность создать текст или таблицу по запросу из другой системы — «1С» или системы документооборота. SDK позволит проводить интеграцию с системами документооборота, CRM и ERP-системами.