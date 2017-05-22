«Ланит» запустил в России производство французских источников бесперебойного питания

Входящая в «Ланит» компания «Инсистемс» раскрыла размер инвестиций в собственное производство ИБП, запущенное во Владивостоке совместно с французской Legrand, а также сообщила о намерении в течение ближайших трех лет выпустить устройств как минимум на 400 млн руб.

Завод «Инсистемс» и Legrand

Дочерняя структура «Ланита» — компания «Инсистемс» — совместно с французской группой Legrand запустили во Владивостоке производство промышленных источников бесперебойного питания (ИБП) для инженерного оборудования. На предприятии будет осуществляться сборка устройств, калибровка и установка (обновление) программного обеспечения, проверка систем удаленного мониторинга и синхронизации ИБП, проверка их работоспособности и выходной контроль качества каждого изделия.

Для управления производством партнерами было создано совместное предприятие «ДВ-инжиниринг», которое в мае 2017 г. стало резидентом проекта «Свободный порт Владивосток», что нашло отражение в подписании соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока. Полученный статус наделяет компанию рядом таможенных и налоговых льгот, а также упрощает привлечение инвестиций.

В базе ЕГРЮЛ датой образования ООО «ДВ-инжиниринг» прописано 25 января 2017 г., и его 100-процентным учредителем заявлено ЗАО «Инсистемс». При этом, как заявляет гендиректор «Инсистемс» Евгений Вирцер, считать «ДВ-инжиниринг» дочерней компанией «Ланита» можно лишь отчасти. По его словам, совместные инвестиции структур «Ланита» и Legrand в организацию производства составили p25 млн, но указать соотношение вложений он оказался не готов.

Евгений Вирцер: «Сейчас для большого количества проектов на Дальнем Востоке оборудование приходится привозить с западной части России. В то же время ниша локальных производств свободна»

Партнеры надеются окупить свои инвестиции в течение полутора лет, а уже через 2,5-3 года выпустить продукции примерно на p400 млн. Данные расчеты Вирцер характеризует как пессимистичный сценарий, который к тому же не учитывает крупные интеграционные проекты «Инсистемс». Как утверждает Вирцер, на новые ИБП уже есть ряд заказов от клиентов в Сибири и на Дальнем Востоке.

При этом производство создано не только для удовлетворения потребностей «Инсистемс», а совместное предприятие открыто для вхождения в него других партнеров.

В компании планируют сертифицировать выпускаемую технику, наделив ее правом носить маркировку «сделано в России». В «Инсистемс» уверены, что запущенное предприятие стало первым электронным производством на Дальнем Востоке в современной истории нашей страны.

Напомним, что о планах по созданию собственного предприятия в «Инсистемс» заговорили еще в апреле 2016 г., однако имя зарубежного партнера тогда в явном виде названо не было.

Что именно и как будет производиться

Площадь производства во Владивостоке составляет порядка 700 кв. м. На первом этапе его развития планируется собирать моноблочные трехфазные ИБП серии Keor T мощностью от 10 до 120 кВА, соответствующие российским и европейским стандартам качества.

Алексис Конан: «Legrand уже имеет опыт создания подобного производства в Ульяновске»

В дальнейшем «Инсистемс» и Legrand допускают возможность расширения линейки выпускаемого оборудования для систем электроснабжения за счет шинопроводных линий, трансформаторных подстанций, корпусов для электроустановочных изделий, кабельных лотков и пр.

К работе будут привлечены специалисты, прошедшие сертификацию на заводах Legrand. По словам гендиректор Legrand в России и СНГ Алексиса Конана, у его компании уже существует в России подобное действующее предприятие — в Ульяновске («Ланит» к нему отношения не имеет), и все бизнес-процессы в некотором смысле во Владивостоке были тиражированы из него.

Для комплектования кадрового состава «Инсистемс» сейчас налаживает сотрудничество с вузами региона, среди которых Дальневосточный федеральный университет.

Несколько фактов об «Инсистемс»

История бизнеса «Инсистемс» в составе «Ланита» началась в 1996 г., когда была образована компания «Ланит-Конди» для создания и обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. В 2002 г. два департамента группы «Ланит» (систем связи и электропитания, а также систем безопасности объектов) объединились с «Ланит-Конди» в составе структуры, получившей название «Инсистемс».

Сегодня компания специализируется на создании инженерных систем для объектов промышленного, гражданского и специального строительства. Среди ее заказчиков — Банк России, Сбербанк, Федеральное казначейство, «Газпром», «Роснефть», Linxtelecom, «Роскосмос», Спецстрой России, аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», гостиничная сеть «Marriott» и др.

Среди значимых проектов последнего времени, в которых «Инсистемс» принимала участие, отмечается строительство первого национального космодрома гражданского назначения «Восточный», возведение нового здания московской Прокуратуры, строительство ЦОДа Linxtelecom в Москве, оснащение Корпоративного университета Сбербанка на Истре и пр.