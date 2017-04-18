Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени»

«Аскон» выпустил 17 версию системы «КОМПАС-3D», которая экономит пользователям 30% пробега мыши и 20% кликов ею. В интерфейсе системы стало меньше кнопок и переключателей. Также «КОМПАС-3D» v17 умеет самостоятельно добавлять объекты, «подхватывать» лицензию и перестраивать только видимую часть чертежа. Появились приложения «Валы и механические передачи 3D. Часовые механизмы» и «КОМПАС-Эксперт».

«КОМПАС-3D» v17

Компания «Аскон» выпустила 17 версию системы проектирования «КОМПАС-3D». Разработчики утверждают, что в нынешнем виде система повышает скорость работы инженера на 20% в сравнении с предыдущей версией. Экономия времени была достигнута за счет внедрения нового интерфейса, изменения его компоновки, унификации поведения и оптимизации приемов работы команд. В открытом бета-тестировании «КОМПАС-3D» v17 приняли участие 1,5 тыс. человек. Компания сообщает, что получила предзаказы на опережающее обновление от 600 корпоративных клиентов.

Как поясняет Игорь Волокитин, менеджер продукта «КОМПАС-3D», скорость работы новой версии измерялась практически. Пользователи создавали две одинаковых модели: в той версии «КОМПАС-3D», которую они используют, а потом в v17. В процессе моделирования специальные счетчики замеряли пробег мыши и количество кликов. Замеры показали, что при работе с v17 пробег мыши уменьшается в среднем на 30%, а количество кликов сокращается на 15-20%.

Новый интерфейс

Интерфейс «КОМПАС-3D» v17 претерпел значительные изменения. Кнопки и переключатели инструментов теперь занимают меньше места, поле для моделирования – больше. Как поясняет компания, это было сделано для того, чтобы инженеру ничто не мешало сосредоточиться непосредственно на объекте моделирования.

«Мы провели тотальную унификацию и стандартизацию всех интерфейсных элементов, диалогов, панелей. Например, в предыдущих версиях «КОМПАС-3D» на экране присутствовало очень большое количество неактивных элементов, которые загромождали интерфейс и затрудняли поиск нужной команды или опции, вызывая вопросы: почему команда неактивна, что мне нужно сделать, чтобы ее активировать? Чтобы убрать деактивацию команд, пришлось существенно переработать внутренние механизмы активации/деактивации процессов. Теперь, нажав в режиме моделирования на инструмент «Автолиния», пользователь сразу запускает процесс создания эскиза: указываем базовую плоскость и начинаем строить отрезок. Кажется, всего на одно нажатие меньше, чем в 16 версии, но такие действия конструктор выполняет в течение дня очень часто – в итоге экономия существенная», – поясняет Волокитин.

«КОМПАС-3D» v17 в своем новом дизайне

Кроме того, в новой версии был увеличен запас контрастности цветов. Контрастность можно подстроить под освещение в помещении. Это позволит инженерам комфортно работать с моделями, не перегружая зрение, утверждает «Аскон». Цветопередача в «КОМПАС-3D» v17 рассчитана на работу с широкоформатными мониторами. Пользователю на выбор предлагается 16 комбинаций цветовых схем в темной и светлой разновидности. Как утверждают разработчики, в комбинациях учтена смысловая нагрузка цветов.

Другие изменения

По словам Волокитина, в v17 был добавлен еще один прием, позволяющий сэкономить время – так называемое «умное создание». Допустим, пользователь оценил результат текущей операции по фантому, и остался им доволен. Теперь этот результат не нужно подтверждать, на что обычно расходуется дополнительное время и движение мышью. При вызове следующей команды система сама завершит текущую операцию, то есть объект будет добавлен.

«Однотипные команды в разных операциях стали одним процессом, что дает пользователю возможность в любой момент времени переключаться с одного типа построения на другой, не теряя введенных параметров», – отмечает Волокитин.

Также в «КОМПАС-3D» v17 была добавлена поддержка работы с несколькими мониторами. Теперь инженер сможет одновременно работать с деталью и чертежом или со сборкой и спецификацией. Когда инженер работает с насыщенными чертежами, v17 перестраивает только видимую часть чертежа. Это значительно повышает производительность работы. Компоненты сборки, не закрепленные на месте сопряжениями, теперь можно перемещать без специальных команд – их достаточно захватить и перетащить.

Также был реализован «подхват» лицензии системой – на случай, если утрачена связь с сервером лицензии или случайно был вынут физический ключ. В случае потери лицензии производится однократная автоматическая попытка ее повторного получения, поясняет Волокитин. Если она оказывается неудачной, выдается сообщение о потере лицензии. После устранения проблем необходимо вызвать команду восстановления лицензии. Перезапускать «КОМПАС-3D» больше не нужно. Время, в течение которого можно сохранить документ после потери лицензии, теперь не ограничивается. Таким образом, риск потери информации при сбое сети сводится к нулю, утверждает Волокитин.

Новые приложения

Некоторые приложения среды «КОМПАС-3D» v17 получили новые функции. «Валы и механические передачи 3D» теперь дают возможность создавать реалистичную резьбу. Подготовка документов на конструкцию в «Оборудование: Металлоконструкции» была автоматизирована. Было добавлено приложение «Валы и механические передачи 3D. Часовые механизмы». С его помощью можно проводить расчеты, а также строить чертежи и модели часовых передач.

Кроме того, появилось новое приложение «КОМПАС-Эксперт». Оно осуществляет автоматическую сверку документов со стандартами оформления, ограничительными списками компании и нормами работы в «КОМПАС-3D». Проверка производится по заданным типам тестов. По данным «Аскона» к настоящему моменту проведено более 80 таких проверок.

Что такое «КОМПАС-3D»

«КОМПАС-3D» – это система трехмерного проектирования, созданная российской компанией «Аскон». Система примечательна тем, что в ней используется собственное математическое ядро С3D и параметрические технологии, созданные непосредственно в «Асконе». Ядро C3D – это набор инструментов C3D Toolkit для создания систем проектирования (CAD), расчетных систем (CAE), систем подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM) и другого инженерного ПО.

По данным компании, по всей продуктовой линейке «КОМПАС» насчитывается более 75 тыс. установок коммерческих лицензий. «Аскон» утверждает, что ежегодно систему заказывают 500 новых предприятий, и около 350 заводов и конструкторских бюро устанавливают ее на рабочие места. Особой популярностью у предприятий пользуются «Оборудование: Трубопроводы», «Оборудование: Металлоконструкции», «Механика: Пружины, Валы и механические передачи 3D» — эти приложения завершили 2016 г., показав рост в 20-30%. Многие клиенты переходят с «КОМПАС-График» на «КОМПАС-3D»: в 2016 г. трехмерное проектирование выбрали в 2,5 раза больше пользователей, чем годом ранее.

Помимо разработки инженерного ПО компания занимается интеграцией в области автоматизации проектной и производственной деятельности. По собственным данным «Аскона», их ПО использует более 10 тыс. промышленных предприятий и проектных организаций – как российских, так и иностранных.