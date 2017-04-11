После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда

Крупнейший российский разработчик САПР компания «Аскон» отметила свое 28-летие исторически рекордной выручкой и значительным ростом. В 2017 году компания планирует обновить большинство своих ключевых продуктов.

Главные факты

«Аскон» отрапортовал о завершении 2016 г. историческим рекордом по выручке, составившей по итогам года 1,1 млрд руб. Бизнес компании при этом вырос на 11% по сравнению с 2015 г., а число заказчиков переступило знаковый порог в 10 тысяч. В 2015 г. выручка компании «Аскон» составила 1 млрд руб., продемонстрировав 7% снижение по сравнению с 2014 г. Отсутствие роста в 2015 г в компании объясняли экономической ситуацией в стране и отсутствием реального импортозамещения инженерного программного обеспечения в оборонном комплексе.

Рост выручки «Аскон» в 2014 г. на 9,9% по сравнению с 2013 г. — с 983 млн руб. до 1,08 млрд руб., произошел благодаря успешному сотрудничеству с оборонно-промышленнымо комплексом, обеспечившим более 50% выручки компании, а также успешными продажами собственных продуктов, обеспечиваших почти две трети (63,5%) всей выручки компании (на ИТ-услуги пришлось 27,5%, и 9% на дистрибуцию).

Каждое бизнес-направление «Аскон» перевыполнило план и внесло свой вклад в общую динамику. В настоящее время вы компании их три: «Аскон-Системы проектирования» — разработка CAD-систем и решений для управления проектными работами в строительстве; «Аскон Бизнес-решения» — разработка продуктов для управления жизненным циклом изделия, и «Аскон Интеграция» — поставка инженерного программного обеспечения и реализация комплексных проектов автоматизации.

Наиболее заметный прирост выручки компании обеспечили оборонная и атомная отрасли, где традиционно используется вся машиностроительная линейка «Аскон». Строительная сфера также продемонстрировала высокие результаты: так, в рейтинг крупнейших контрактов по итогам года вошел проект по замещению зарубежной САПР на «КОМПАС» в одном из проектных институтов.

Генеральный директор «Аскон» Максим Богданов отметил: «Драйверами роста компании в 2016 году стали продукты для управления жизненным циклом изделия, такие как «Лоцман:PLM», «Вертикаль», линейка CAD-систем «КОМПАС», включая «КОМПАС-3D», «КОМПАС-График», а также приложения – как новые лицензии, так и обновления».

Финансовые результаты «Аскон»

Крупные ИТ-проекты 2016 года

В течение года портфель проектов «Аскон» пополнялся десятками новых кейсов разного масштаба, содержания и отраслевой принадлежности. Многие из них в силу специфики деятельности предприятий станут публичными лишь спустя какое-то время.

Векторы роста «Аскон»

В атомной отрасли состоялось внедрение типовой информационной системы ядерного оружейного комплекса во комбинате «Электрохимприбор» (Росатом), «Аскон-Урал».

В оборонно-промышленном комплексе состоялась автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства на заводе имени АА. Кулакова» (концерн «Гранит-Электрон»), «Аскон-Северо-Запад».

В приборостроении знаковым было внедрение автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства на Серпуховском заводе «Металлист» (Ростех), «Аскон-Центральная Россия».

Сервис и инжиниринг создали автоматизированную систему хранения технической документации на базе «ЛОЦМАН: Эксплуатация» в «Центрэнергогазе» (Газпром), «Аскон-Центральная Россия».

Итоги 2016 года в продуктовом разрезе

О растущем доверии к отечественному PLM говорят цифры: в 2016 г. наблюдался 30% рост рабочих мест «САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ» и системы управления жизненным циклом изделия «ЛОЦМАН:PLM», при этом, речь о новых лицензиях и рабочих местах, новых заказчиках и новых проектах автоматизации.

Небольшим конструкторским бюро пока велики «тяжелые» PLM-инструменты, но по силам PDM-система «ЛОЦМАН:КБ» — к концу года у продукта было более 80 заказчиков.

Продажи коммерческих лицензий «Аскон» в 2016 г.

В 2017 г. крупные и малые предприятия смогут пополнить арсенал ИТ-средств новинкой «8D. Управление несоответствиями» для решения задач в области управления качеством, которую «Аскон» выпустил в январе. Продукт будет интересен любой производственной компании, заинтересованной в повышении прозрачности внутренних процессов и сокращении издержек.

Пока шла разработка «КОМПАС-3D v17», актуальная версия системы не оставалась в тени: по итогам 2016 г. добавлено 4500 новых рабочих мест «КОМПАС», при этом большинство укомплектованы специализированными приложениями. Особой популярностью у предприятий пользуются «Оборудование: Трубопроводы», «Оборудование: Металлоконструкции», «Механика: Пружины, Валы и механические передачи 3D» — эти приложения завершили год с 20-30% ростом.

Однозначным САПР-трендом стал переход с «КОМПАС-График» на «КОМПАС-3D». В 2016 г. трехмерное проектирование выбрали в 2,5 раза больше пользователей, чем годом ранее. «КОМПАС-График» не сдает позиций, замещая зарубежные 2D-пакеты для строительного проектирования и выпуска конструкторской документации.

Корпоративной редакции системы для управления проектной организацией Pilot-ICE Enterprise 2016 год принес 40 новых клиентов. Среди них, например, инжиниринговая компания «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида». В НИИК будет развернуто самое масштабное на данный момент внедрение системы: 500 рабочих мест на четырех территориально удаленных площадках.

В течение года новости поступали не только от заказчиков решений для ПГС-индустрии, но и от разработчиков: было выпущено 11 релизов Pilot-ICE и 7 релизов «ЛОЦМАН:ПГС», появились Pilot-Server для ОС Linux, web-клиент и модуль планирования RPM для Pilot-ICE.

Команда геометрического ядра C3D тоже представила два новых продукта: модуль визуализации геометрических данных C3D Vision и модуль твердотельного геометрического моделирования C3D Modeler для платформы Teigha, которую развивает Альянс по открытому проектированию (Open Design Alliance).

Теперь ядро C3D – это целый набор инструментов C3D Toolkit для создания систем проектирования (CAD), расчетных систем (CAE), систем подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM) и другого инженерного ПО. В 2017 году выручка подразделения C3D Labs от внешних заказчиков выросла на 50%, к их числу присоединились российский разработчик САПР «Нанософт» и РФЯЦ-ВНИИТФ Госкорпорации «Росатом».

2016 год под знаком импортозамещения

В 2016 г. число рабочих мест, где системы «КОМПАС-3D» и «КОМПАС-График» пришли на смену иностранным САПР, выросло по сравнению с 2015 г. в три раза. Реальное импортозамещение коснулось совершенно разных отраслей и производств.

О замене зарубежного CAD на «КОМПАС» заявили «Гражданские самолеты Сухого». Златоустовский машиностроительный завод («Роскосмос») приступил к переходу на комплекс «Аскон» для проектирования и управления инженерными данными.

РФЯЦ-ВНИИТФ госкорпорации «Росатом» тоже отказался от зарубежных компонентов для разработки собственного ПО в пользу геометрического ядра C3D. На ФНПЦ «Титан-Баррикады» в 2016 г. прошло внедрение комплексного решения «Аскон» для сквозного проектирования — предприятие назвало проект «примером эффективного импортозамещения».

Важные для компании события 2016 года

Базовые продукты «Аскон» — «КОМПАС-3D» и «КОМПАС-График», «ВЕРТИКАЛЬ», «ЛОЦМАН:PLM», «Справочник технолога» и «Справочник Стандартные Изделия», Pilot-ICE Enterprise и «ЛОЦМАН:ПГС» в течение года вошли в единый реестр российского ПО, созданный Минкомсвязи РФ в целях расширения использования отечественного ПО.

В сентябре «Аскон» и «1С» объявили о создании совместного предприятия Renga Software по разработке продуктов в соответствии с технологией информационного моделирования объектов строительства. В рамках этого партнерства теперь будет продолжаться развитие архитектурно-строительной системы Renga Architecture, системы для проектирования строительных конструкций Renga Sructure и перспективных BIM-инструментов.

В качестве вклада «Аскон» внесла интеллектуальную собственность — права на программные продукты Renga и кадровые ресурсы, в новую компанию переходит команда разработчиков Renga. Фирма «1С», со своей стороны, выделяет инвестиции и предоставляет ресурсы для совместной разработки, маркетинга и дистрибуции корпоративного ПО.

Уже в феврале 2017 г. Autodesk и Renga Software договорились о совместимости форматов своего ПО для информационного моделирования. Соглашение компаний предусматривает возможность чтения и записи моделей в формате .ifc, а также чертежных форматов .dxf и .dwg.

Планы на 2017 год и перспективы

В апреле, состоится выход «КОМПАС-3D» v17. В поддержку премьеры по городам России и СНГ пройдет промотур «КОМПАС-3D v17. Зарядись обновлением!».

Важной новинкой 2017 г. станет приложение «КОМПАС-Эксперт», предназначенное для автоматической проверки чертежей и 3D-моделей. Одно приложение обеспечит пользователям собственный автоматический нормоконтроль на соответствие стандартам ЕСКД или стандартам предприятия.

Планы выпуска новых продуктов «Аскон» в 2017 г.

Во втором квартале в свет выйдет «ЛОЦМАН:PLM 2017», осенью обновится весь комплекс «Аскон» — будет выпущена «ВЕРТИКАЛЬ 2017», состоится премьера MDM-системы для управления нормативно-справочной информацией, которая объединит все Справочники «Аскон» в одной среде.

Продуктовая линейка решений для промышленного и гражданского строительства пополнится системой управления корпоративным контентом Pilot-ECM. Вместе с с Pilot-ICE она составит комплексное решение для управления проектной деятельностью. В течение года пользователи также будут получать новый функционал Pilot-ICE и «ЛОЦМАН:ПГС» через выпуск регулярных релизов.