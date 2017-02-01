Цена Linux-компьютеров для Москвы упала разом на миллиард

Компьютеры под Linux для столичных медицинских работников обойдутся Москве почти в два раза дешевле, чем это было запланировано изначально. Победитель аукциона со стартовой ценой лота в 2,19 млрд руб. сбил цену на 44,5 % — до 1,216 млрд руб.

ПК по сниженным ценам

Поставку 30,5 тыс. компьютеров для медицинских работников в рамках модернизации Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) осуществит компания «Редсис». Как следует из протокола подведения итогов соответствующего электронного аукциона, при стартовой цене контракта в p2,19 млрд этот интегратор сбил цену до p1,216 млрд — на 44,5 %.

Примечательно, что ровно такую же цену предложила и компания «Альма», однако, судя по тому, что контракт достался не ей, предложение от нее поступило на торги позже, чем от «Редсис», хотя это и не отражено в публичном протоколе.

Конкуренцию победителю также пытались составить «Производственная компания “Аквариус”» с сумой предложения в p1,227 млрд и «Депо электроникс» с суммой в p1,413 млрд.

Что именно закупается

Как следует из тендерной документации, размещенной на сайте госзакупок, приобретаемые компьютеры составят основу так называемых рабочих мест медработников. Помимо ПК (в форм-факторе «моноблок» — то есть со встроенным монитором) они включат клавиатуру, «мышь», считыватели смарт-карт двух типов (для карт медработников и карт пациентов: УЭК, СКМ, электронный полис ОМС), распределитель питания (сетевой фильтр) и набор кабелей.

ДИТ Москвы сможет получить 30,5 тыс. ПК для медиков по сильно сниженной цене

При этом ПК будет оснащен процессором с числом ядер не менее двух, оперативной памятью DDR4 объемом не менее 8 ГБ с возможностью расширения не менее чем до 16 ГБ, встроенным жестким диском объемом не менее 256 ГБ, встроенной веб-камерой с разрешением не менее 1 мегапикселей и механической шторкой, встроенной в корпус моноблока заводским способом. Разрешение экрана с диагональю не менее 23 дюймов предусмотрено на уровне не менее 1920х1080 с матрицей не хуже TFT IPS, без функции сенсорного экрана, с яркостью не хуже 250 кд/м2 и контрастностью не хуже 1:1000. Также моноблок должен быть оснащен встроенными микрофоном и стереодинамиками.

Ориентация на Linux

Важной особенностью прошедшего тендера является тот факт, что поставляемая техника подразумевает последующую установку на нее дистрибутивов Linux. Аппаратная конфигурация оборудования должна быть совместима с двумя российскими операционными системами: ALT Linux 7 и Rosa 6,8.

При этом, по данным CNews, вопрос с лицензированием прав на использование каких либо дистрибутивов (вышеупомянутых или каких-то иных) остается для Москвы открытым — соответствующий тендер еще только планируется к проведению.

Также стоит отметить, что разработчики ALT Linux 7 и Rosa 6,8 — компании «Альт линукс» и «Роса» — некоторое время назад пережили массовый исход своих сотрудников. В частности большинство разработчиков из «Альт линукса» перешло в компанию «Базальт СПО», а «физтеховское» ядро разработчиков «Росы» сейчас трудится в компании «Росплатформа». Кроме того, по данным CNews, правообладателем ALT Linux 7 выступает не непосредственно компания «Альт линукс», а ранее сотрудничавшая с ней компания «Свободные программы и технологии».

Несколько фактов о ЕМИАС

Единая медицинская информационно-аналитическая система была созданна ДИТ Москвы по заказу столичного Департамента здравоохранения в рамках программы «Информационный город». По итогам 2016 г. в ЕМИАС было зарегистрировано более 20 тыс. врачей амбулаторно-поликлинического звена и более 9 млн. пациентов, из них 800 тыс. добавилось именно в 2016 г.

С помощью системы уже было произведено более 285 млн. записей к врачам, более 100 млн. — за последний год. В 2016 г. более половины поликлиник Москвы начали использовать электронные медкарты (ЭМК). 2,6 млн пациентов уже получили свою ЭМК по мере обращения к врачам. Кроме того, 7 тыс. врачей освоили образовательную программу «Использование электронной медкарты», что должно помочь им максимально задействовать функциональность сервиса.