В России появилась новая ОС для госсектора

Созданная в России на базе Linux операционная система Alfa OS нашла первое применение в госсекторе. Компьютеры с предустановленными дистрибутивами этой ОС закупило Россотрудничество.

Первая госзакупка Alfa OS

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) установило у себя новые автоматизированные рабочие места для сотрудников (АРМ) с предустановленной российской операционной системой Alfa OS. В пресс-службе компании-разработчика — Alfa Vision — сообщили CNews, что в данном случае речь идет о первой завершенной поставке этой ОС в госсектор.

ПК с Alfa OS были закуплены Россотрудничеством в рамках прошедшего в конце 2016 г. тендера на поставку компьютерного, периферийного и сетевого оборудования с начальной ценой контракта в p3,4 млн. Предустановка на ПК операционной системы российского происхождения, построенной на открытом коде, была изначально прописана в условиях процедуры.

В тендере приняли участие три компании, однако заявки на электронный аукцион двух из них (названия не приведены в соответствующем протоколе) были отклонены. Победителем стало ООО «Динамика М», договор с которым заказчик заключил без понижения первоначальной цены.

Alfa Vision рассчитывает, что в скором времени она сможет сообщить о крупных поставках своей ОС

В рамках исполнения контракта в Россотрудничество было поставлено 20 ПК на Alfa OS (а также мониторы, МФУ, принтеры, коммутаторы, ИБП и пр.). В Alfa Vision в разговоре с CNews отметили, что в ближайшее время рассчитываю сообщить о гораздо более крупных поставках — как в госсектор, так и в коммерческий сегмент.

Отметим, что на данный момент Alfa OS не входит в Реестр российского ПО при Минкомсвязи. Однако в Alfa Vision заверяют, что заявка на включение в него операционной системы уже находится в процессе подготовки.

Что такое Alfa OS

Разрабатываемая с 2014 г. Alfa OS («Альфа ОС») позиционируется разработчиками как линейка операционных систем широкого спектра применения на базе свободно распространяемых компонентов: Linux, FreeBSD и др.

Существуют три направления разработки дистрибутивов Alfa OS: клиентское — Alfa OS Lavina (совместимый с Debian Linux), корпоративное — Alfa OS Atlas (использующий в качестве менеджера пакетов RPM близкий по параметрам к Suse Linux Enterprise), ОС для мобильных и слабомощных устройств — Alfa OS M. Каждая версия, по заверению разработчиков обновляется, минимум, один раз год.

Alfa OS как полноценный проект выросла из стартапа, основанного в 2012 г. венчурного фонда GRC. Создателем этого фонда выступил Андроник Романов, который в настоящий момент занимает пост гендиректора Alfa Vision.

Первые версии основывались на Ubuntu 14.04 с окружением KDE 4 (в последствие — KDE 5) и c конца 2015 г. — только с кастомизированным окружением GNOME и c его форками. Последней итерацией этой ветви разработки стала Alfa OS Salamandra. Именно эта версия дистрибутива был поставлен в Россотрудничество. На данный момент в линейке продуктов Alfa Vision ее заменила Alfa OS Lavina, собранная на Linux-ядре Alfa Core.

Разработчики заверяют, что установочный пакет Alfa OS содержит ПО для работы с документами, изображениями и видео — графические и офисные приложения, приложение для облачного хранения, резервного копирования и восстановления данных, инструменты для доступа и работы в интернете, видео- и аудиоплееры и пр. «Все эти программы поддерживают форматы файлов, созданных в других операционных системах, — говорят в компании. — Alfa OS поддерживает более 150 тыс. приложений, в том числе и написанные для Windows».

Отзыв Россотрудничества

Накануне поставки для тестирования ОС заказчику был передан один так называемый «Альфабокс» — внешний жесткий диск с развернутой операционной системой «Альфа», который можно подключить к любому компьютеру в качестве загрузочного диска.

По словам замруководителя Россотрудничества Ирины Живихиной, Alfa OS показала себя стабильной ОС, совместимой используемыми в организации форматами файлов и приложений. «Отсутствие высоких требований к вычислительной технике позволило установить Alfa OS на ПК прошлых поколений, — говорит она. — Отдельно стоит отметить, что благодаря дружественному и привычному для пользователей интерфейсу, для перехода с операционной системы иностранного производства на Alfa OS не понадобилось отдельного обучения сотрудников Россотрудничества и системных администраторов».

Руководство Россотрудничества планирует продолжить работу с компанией Alfa Vision, заверяют разработчики.

Несколько фактов об Alfa Vision

На сайте организации утверждается, что Alfa Vision — компания с двенадцатилетней историей, а Alfa OS позиционируется как главное ее достижение.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Альфа» было зарегистрировано 9 февраля 2016 г. В настоящий момент оно на 100% принадлежит вышеупомянутому Андронику Романову, который также является ее гендиректором.

По базе данных «Контур.фокус», прямые госконтракты за «Альфой» не числятся.