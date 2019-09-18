Zebra представила мобильный ПК и защищенный Android-планшет для бизнеса

Zebra Technologies Corporation объявила о выпуске доступных и простых в развертывании решений, призванных упростить рабочие процессы на складах и в магазинах. В условиях современной экономики, строящейся на основе предоставления услуг по запросу, эти решения помогут розничным компаниям повысить эффективность управления запасами и производительность сотрудников магазина, а значит, и качество обслуживания.

С ростом популярности интернет-магазинов, онлайн-покупок и систем самовывоза, розничным компаниям понадобились решения для точного учета физических товарных запасов. SmartCount — это готовое программное обеспечение с поддержкой сканирования. С его помощью сотрудники могут узнавать количество товара в наличии в режиме реального времени. SmartCount позволяет проводить полную и циклическую инвентаризацию дешевле и проще при минимальном прерывании рабочих процессов. Функции аналитики SmartCount подсказывают сотрудникам, какой товар и в каком магазине требует учета. Это решение делает инвентаризацию более точной и наглядной. Совершать покупки становится удобнее, что отражается на росте продаж.

Используя весь свой опыт работы с ОС Android, компания Zebra представляет решения, дополняющие ведущую линейку устройств на базе Android: мобильный компьютер EC30 Enterprise Companion и защищенные планшеты ET51 и ET56.

Легкий ультратонкий компьютер EC30 упрощает взаимодействие сотрудников и управление задачами. С его помощью работники магазинов могут сканировать штрихкоды и использовать основные бизнес-приложения. EC30 оснащен основными возможностями и поддерживает стандартные способы подключения. Его функции голосовой связи позволяют быстро распределять задачи между сотрудниками, а надежная конструкция способна выдержать большую ежедневную нагрузку. Решение включает несколько модулей для удобного ношения, благодаря чему сотрудникам комфортно работать и обслуживать покупателей. Решение поддерживает новую версию Workforce Connect на базе платформы Savanna и включает в себя функции голосовой связи, рации и обмена сообщениями между сотрудниками.

В Workforce Connect на базе Savanna также есть новая функция — настраиваемые рабочие профили. С ее помощью профили пользователей легко загружаются на EC30 и другие совместимые мобильные компьютеры Zebra, что оптимизирует работу команды. Управлять профилями и предоставлять доступ к службам каталогов становится проще. Интерфейс зависит от должности и рабочих задач, а значит, одно устройство Zebra на базе Android можно настроить для использования сотрудниками из разных смен.

«Новые решения Zebra для управления инвентаризацией и распределения задач повышают производительность работы в точках продаж, точность инвентаризации и эффективность взаимодействия с покупателями», — сказал Анеес Хайдри (Anees Haidri), руководитель подразделения розничной торговли компании Zebra Technologies: «Простое в развертывании решение SmartCount и доступные мобильные компьютеры EC30 Enterprise Companion обеспечивают высочайшую производительность сотрудников розничных компаний и великолепное обслуживание покупателей».

Планшеты ET51 и ET56 на базе Android имеют привычный интерфейс, а их надежность, функции сбора данных корпоративного класса и широкий ряд принадлежностей гарантируют комфортную, эффективную работу и обслуживание клиентов. EC30, ET51 и ET56 включают набор служебных программ и инструментов разработки приложений для конечных пользователей Mobility DNA от Zebra. Этот набор упрощает управление, повышает безопасность и оптимизирует переход с устройств предыдущего поколения. Каждое устройство поддерживает как минимум два следующих поколения ОС Android, а также решение Zebra LifeGuard для Android, которое увеличивает срок службы устройств Zebra на базе Android на 3–5 лет, повышая окупаемость инвестиций.