«Корус консалтинг» поможет производителям молочной продукции с маркировкой

ГК «Корус консалтинг» выпустила решение для интеграции учётных систем производителей готовой молочной продукции с государственными системами ветсертификации «Меркурий» и маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК». Решение ИТ-компании поможет участникам рынка выстроить инфраструктуру для хранения и передачи данных о товарах по всей цепочке производства и поставок, вплоть до корзины потребителя, таким образом, чтобы избежать дублирования информации и ошибок.

С 1 июля этого года в России стартовал первый этап обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) готовой молочной продукции. Товары, относящиеся к категориям масло, сыры и творог, молоко, кисломолочные продукты и мороженое, должны будут сопровождаться ветеринарными документами. Электронной сертификацией и отслеживанием поднадзорной продукции будет заниматься государственная система «Меркурий».

15 июля также начался пилотный проект по маркировке готовых молочных товаров в системе «Честный ЗНАК» Центра развития перспективных технологий. Для того, чтобы снизить число фальсифицированной продукции, все товары будут маркироваться кодами Data Matrix, по которым как контролирующие органы, так и потребители смогут отслеживать условиях их производства, хранения и транспортировки от завода до непосредственно точки продаж.

В условиях, когда производители молочной продукции должны передавать данные сразу в две регулирующие инстанции, государство разделило их зоны ответственности. «Меркурий» будет контролировать сырье от фермы до завода, а «Честный ЗНАК» – прослеживать каждую единицу готовой продукции вплоть до продажи на кассе. Однако даже в этой ситуации перед производителями молочных товаров встает вопрос, как организовать передачу данных в системы регистрации, избежав ошибок и дублирования информации.

«Корус консалтинг», официальный партнёр Россельхознадзора и оператора системы маркировки в России ЦРПТ, дополнил собственное интеграционное решение, предназначенное для передачи данных в систему «Честный ЗНАК», новым модулем для настройки взаимодействия с «Меркурием». Модуль обеспечит бесперебойную передачу данных о продукции в ИС «Меркурий» для формирования электронных ветеринарных документов и позволит подключить к обязательной ветсертификации всех участников молочного рынка: производителей, дистрибуторов, торговые сети и транспортные компании.

Внедрение двух модулей одновременно позволит производителям молочной продукции организовать комплексную, полностью автономную инфраструктуру для передачи данных в государственные информационные системы, регистрации и отслеживания продукции. ИТ-решение также учитывает все нюансы и требования проектов маркировки и ветсертификации, в том числе уникальные для отрасли: например, правила, разработанные Россельхознадзором для учета жиробелкового баланса в продукции.

«Россельхознадзор и ЦРПТ ведут работу по поддержке и развитию экосистемы партнерских интеграционных решений, чтобы упростить предприятиям и ритейл-сетям переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию и маркировку продукции. Благодаря плотному сотрудничеству с ведомствами и глубокому пониманию процессов маркировки и сертификации товаров, “Корус консалтинг” представил такое решение, которое позволит сократить время оформления сопроводительных документов, а также максимально снизит влияние человеческого фактора, что критически важно для производственных корпораций и крупных ритейл-сетей», – сказала Наталья Семичастнова, заместитель генерального директоров ГК Корус консалтинг».

Решения, разработанные «Корус консалтинг» для интеграции учётных систем с «Честным знаком» и «Меркурием», уже успешно зарекомендовали себя в ряде проектов для более чем двух десятков российских и международных заказчиков. Полученная экспертиза позволяет ИТ-компании реализовывать решения для передачи данных о ветсертификации и маркировке продукции любой сложности.