«СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса»

«СБКлауд» объявила о начале подключения клиентов к новому сервису «Облачное хранилище для бизнеса», позволяющему хранить в защищенном бизнес-облаке «СБКлауд» документы и персональные данные. Сервис ориентирован на средний и малый бизнес и позволяет получить различный объем облачных ресурсов в зависимости от выбранного тарифа. Для первых абонентов «Облачного хранилища для бизнеса» доступен акционный тариф «100 гигабайт за 1 рубль на 1 год».

Сервис «Облачное хранилище для бизнеса» решает задачу проектного взаимодействия сотрудников и совместной работы с документами и данными. Его целевая аудитория - компании и индивидуальные предприниматели, которым важна мобильность, гибкость, возможность работать с современными бизнес-приложениями без масштабных затрат на ИТ, удобная доступная рабочая среда с высоким уровнем защиты данных. Это не только фрилансеры (по данным ВШЭ, в России их 1,5 млн), но и сотрудники с полной занятостью.

J’son & Partners Consulting прогнозирует, что к 2020 году 20% персонала российских компаний будет работать удаленно, а каждый сотрудник, работающий в таком формате, сэкономит работодателю до 170 тысяч рублей в год за счёт снижения затрат на аренду рабочих мест. По оценке сайта HR-портал, сокращение офисных затрат компании из 10 сотрудников при переводе половины из них на работу в удаленном режиме может составить до 3% объема ее выручки.

Наиболее популярные сценарии удаленной работы - из дома, на рабочих местах, предоставляемых работодателем, и во время поездок. Их можно эффективно реализовать на базе «Облачного хранилища для бизнеса». СБКлауд развернула сервис на собственной платформе Business Cloud, размещенной в высоконадежном дата-центре уровня TierIII. Платформа сертифицирована ФСТЭК в соответствии с ФЗ-152, на ее основе можно организовывать хранение и обработку персональных данных в соответствии с законодательством. Подключившись к сервису СБКлауд «Облачное хранилище для бизнеса», компания или индивидуальный предприниматель получает необходимый объем ресурсов в защищенном облаке: можно выбрать фиксированные тарифы (Basic и Anvanced) или индивидуальный (Pro).

«Задача корпоративного облачного хранилища - быть удобным, как популярные публичные сервисы, и в то же время соответствовать серьезным требованиям к защите информации, которые сегодня важны даже для небольших компаний. На базе собственной ИТ-инфраструктуры и современных программных решений мы объединили надежность, соответствие требованиям регуляторов, удобство и экономичность: использовать «Облачное хранилище для бизнеса» СБКлауд может предприниматель с самыми минимальными финансовыми возможностями», - отметил исполнительный директор компании «СБКлауд» Георгий Мегрелишвили.

По данных проведенных опросов, задачи, которые решает новый сервис «СБКлауд», актуальны для разных категорий предпринимателей. Микросети - несколько магазинов, кафе, салонов в рамках одного города или региона - могут разместить в «Облачном хранилище для бизнеса» общую документацию: от внутренних регламентов до отчетности. Это позволяет без масштабных затрат на ИТ поддерживать общее информационное пространство и единые стандарты сервиса, ускорить взаимодействие и упростить формирование отчетов: вместо сверки локальных копий можно вносить данные сразу в общую базу, развернутую в облачном хранилище.

Торговым представителям «Облачное хранилище для бизнеса» позволит провести больше встреч с клиентами, не тратя время на поездки в офис: из облака можно получить актуальную информацию по продуктам, загрузить отчет, хранить и редактировать презентации. Собственникам бизнеса «Облачное хранилище» даст возможность в любой момент работать с бизнес-данными, а проектным командам - организовывать совместную работу с документами, хранить в облаке рабочие файлы любого необходимого объема.