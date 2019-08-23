Ситилинк расширяет возможности торговли с помощью терминалов

Электронный дискаунтер «Ситилинк» расширил омниканальную модель взаимодействия с покупателями с помощью новой функции киосков самообслуживания. Клиенты смогут использовать все возможности своего личного кабинета не только с привычных устройств – смартфона или ПК, но и через терминалы сети. С 23 августа 2019 г. эту технологию можно испытать в новом, 11-ом магазине «Ситилинк» в Москве, расположенном в БЦ «Бакунинский» по адресу: Бакунинская улица, 69, стр. 1, затем функция станет доступна по всей сети.

Теперь у покупателя в офлайн-магазинах появилась возможность проверять корзину и ранее просмотренные позиции ассортимента, открывать историю покупок, оформлять и отслеживать свой заказ. Обновленный сценарий работы с устройством расширяет опциональные возможности терминала, повышает удобство покупок и скорость получения заказа. В новом магазине площадью 700 кв.м. в наличии представлено более 8 тысяч наименований товара, но с появлением доступа в личный кабинет посетитель может управлять позициями из всего ассортимента дискаунтера.

Для обеспечения безопасности пользователям предлагается несколько вариантов доступа к личному кабинету. Помимо классического способа через логин и пароль есть вариация с двухфакторной аутентификацией (на указанный покупателем номер телефона системой высылается sms-код с одноразовым паролем для входа), а также возможность получения доступа с помощью QR-кода. Терминал становится автономным, безопасным и удобным и для неопытных, и для продвинутых клиентов.

Кроме того, возможности обновленного программного обеспечения позволили консолидировать информацию о текущих заказах покупателя вне зависимости от точки доступа – обращения в call-центр, через сайт, его мобильную версию или с помощью терминала. Это помогает ускорить процессы обслуживания потребителя, обработки заказов.

Запуску технологии предшествовал период тестирования. В качестве эксперимента вход в личный кабинет через терминалы был доступен в 50 магазинах «Ситилинк» по всей России. Теперь эта возможность будет работать на постоянной основе во всех точках сети. Ввод личного кабинета завершает первый этап масштабной модернизации терминалов и их развития на кросс-платформе, объединяющей веб-сервисы сайта и ПО киосков.